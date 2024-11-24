Участницы шествия в Тбилиси выступили против политики Иванишвили

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Жительницы Грузии провели "женский марш" по улицам Тбилиси, выступив против политики основателя правящей партии Бидзины Иванишвили.

Как писал "Кавказский узел", с 28 октября в Грузии проходят акции протеста против нарушений на выборах. 17 ноября участники протестов установили более 20 палаток, перекрыв проезжую часть проспекта в Тбилиси. 19 ноября силовики жестко разогнали протестующих и задержали 16 человек. Двое пострадавших были госпитализированы. 23 ноября протестующие перекрывали движение по площади Героев в центре Тбилиси.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили. 21 ноября Конституционный суд принял к рассмотрению ее иск о нарушении прав граждан во время выборов. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии".

Жительницы Грузии провели сегодня "женский марш" по улицам Тбилиси до резиденции основателя правящей партии Бидзины Иванишвили. Они "символически пришли с чемоданами", заявляя, что «Грузинская мечта» "довела страну до массовой эмиграции", сообщает JAMnews.

Участницы акции свалили чемоданы у входа в резиденцию Иванишвили, перед полицейским кордоном, скандируя: «Пусть собирает вещи и сваливает в свою Россию!», пишет издание.

"Женский марш" был проведен от площади Свободы, его участницы несли чемоданы с надписями: “Бидзина, уходи! Я - остаюсь!”, “Нет принудительной эмиграции”, “Эмиграция – не выбор” и другими, сообщает "ИнтерпрессНьюс".

Участницы марша скандировали: “Уходи, уходи!”. До этого одна из участниц марша, актриса Эка Деметрадзе зачитала манифест. “Олигарх уходит, а мы остаемся, так как мы сильнее, чем олигарх. Мы более долговечны, чем олигарх. Это не наши сумки, это сумки олигарха”, - цитирует Деметрадзе агентство.

Напомним, 16 ноября председатель ЦИК подписал итоговый протокол выборов. Первое заседание парламента 11-го созыва назначено на 25 ноября, поскольку оно должно состояться не позднее, чем через 10 дней после объявления официальных результатов выборов. Студенты и активисты, требующие повторных парламентских выборов, запланировали протестную акцию на этот день.

Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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