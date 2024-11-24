RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:24, 24 ноября 2024

Участницы шествия в Тбилиси выступили против политики Иванишвили

Участницы "женского марша". Тбилиси, 24 ноября 2024 года. Фото: "ИнтерпрессНьюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/164655-na-ploshchadi-svobody-gruzinskoi-stolitsy-sobiraiutsia-uchastniki-zhenskogo-marsha

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительницы Грузии провели "женский марш" по улицам Тбилиси, выступив против политики основателя правящей партии Бидзины Иванишвили.

Как писал "Кавказский узел", с 28 октября в Грузии проходят акции протеста против нарушений на выборах. 17 ноября участники протестов установили более 20 палаток, перекрыв проезжую часть проспекта в Тбилиси. 19 ноября силовики жестко разогнали протестующих и задержали 16 человек. Двое пострадавших были госпитализированы. 23 ноября протестующие перекрывали движение по площади Героев в центре Тбилиси.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили. 21 ноября Конституционный суд принял к рассмотрению ее иск о нарушении прав граждан во время выборов. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии".

Жительницы Грузии провели сегодня "женский марш" по улицам Тбилиси до резиденции основателя правящей партии Бидзины Иванишвили. Они "символически пришли с чемоданами", заявляя, что «Грузинская мечта» "довела страну до массовой эмиграции", сообщает JAMnews.

Участницы акции свалили чемоданы у входа в резиденцию Иванишвили, перед полицейским кордоном, скандируя: «Пусть собирает вещи и сваливает в свою Россию!», пишет издание.

"Женский марш" был проведен от площади Свободы, его участницы несли чемоданы с надписями: “Бидзина, уходи! Я - остаюсь!”, “Нет принудительной эмиграции”, “Эмиграция – не выбор” и другими, сообщает "ИнтерпрессНьюс".

Участницы марша скандировали: “Уходи, уходи!”. До этого одна из участниц марша, актриса Эка Деметрадзе зачитала манифест. “Олигарх уходит, а мы остаемся, так как мы сильнее, чем олигарх. Мы более долговечны, чем олигарх. Это не наши сумки, это сумки олигарха”, - цитирует Деметрадзе агентство.

Напомним, 16 ноября председатель ЦИК подписал итоговый протокол выборов. Первое заседание парламента 11-го созыва назначено на 25 ноября, поскольку оно должно состояться не позднее, чем через 10 дней после объявления официальных результатов выборов. Студенты и активисты, требующие повторных парламентских выборов, запланировали протестную акцию на этот день.

Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
16:25, 24 ноября 2024
Житель Владикавказа оштрафован за дискредитацию армии
15:26, 24 ноября 2024
Жительница Железноводска задержана после пацифистских высказываний
12:29, 24 ноября 2024
Двое бойцов из Прохладного убиты в военной операции
11:29, 24 ноября 2024
Трое дагестанских силовиков заподозрены в пытках
10:36, 24 ноября 2024
Военный из Ростовской области убит на Украине
09:42, 24 ноября 2024
Сотрудник МВД подвергся нападению в Ростове-на-Дону
Все события дня
Новости
Участники шествия в Тбилиси. 23 ноября 2024 года. Фото: "ИнтерпрессНьюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/164640-uchastniki-aktsii-prishli-shestviem-na-ploshchad-geroev-gde-anonsiruiut-chto-ustanoviat-palatki-i-ostanutsia-do-2200
24 ноября 2024, 14:27
Полиция отреагировала на анонсы протестов в Тбилиси
Военно-Грузинская дорога. Фото: управление МЧС по Северной Осетии
24 ноября 2024, 08:47
Затор на "Верхнем Ларсе" за сутки увеличился до 1600 машин
Полицейский задерживает женщину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
24 ноября 2024, 02:11
Грузинская активистка заявила о домогательствах силовиков
23 ноября 2024, 23:28
Оппозиция разблокировала движение в центре Тбилиси
Акция протеста в Батуми. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Николая Левшица от 23.11.24, https://t.me/nlevshitstelegram/20437
23 ноября 2024, 20:40
Сторонники оппозиции в Батуми призвали судей отменить итоги выборов
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
10:50, 24 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
32
Нет "братских" народов. Есть интересы и формат: свой - чужой
Фото
15:48, 21 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
45
Кто поздравляет Украину с майданом? 11 лет свержения "кровавого" Януковича
Фото
09:10, 21 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
54
Что изменили протесты в Абхазии? Пока, ровным счетом, ничего
Все блоги
Справочник
Фото: lavizzara / Shutterstock.com, пресс-служба администрации Сочи. Коллаж "Кавказского узла". Борьба сочинцев за земли в нацпарке

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Игорь Нагавкин в суде. Фото корреспондента "Кавказского узла" от 15.01.24 Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина

Блогеры
Фото
15:06, 24 ноября 2024
Ветер с Апшерона
2
Рейтинг на знание английского языка для осознания своего будущего
Фото
10:50, 24 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
32
Нет "братских" народов. Есть интересы и формат: свой - чужой
Фото
14:28, 23 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Клоуны за прилавком и не только - менеджер решает всё? Поворчим и ударим горохом об стену
Фото
09:23, 23 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
45
Грузия - Армения в плей-офф Лиги Наций. Динамо Тб - Арарат. Прошлое и реальность
Фото
17:09, 22 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
29
Получи Грузия и Украина ПДЧ в 2008, Россия осталась бы вне игры? Имхо, нет!
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Участники шествия в Тбилиси. 23 ноября 2024 года. Фото: "ИнтерпрессНьюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/164640-uchastniki-aktsii-prishli-shestviem-na-ploshchad-geroev-gde-anonsiruiut-chto-ustanoviat-palatki-i-ostanutsia-do-2200
24 ноября 2024, 14:27
Полиция отреагировала на анонсы протестов в Тбилиси

Фарид Мехрализаде. Фото: haqqin.az https://haqqin.az/news/317951
23 ноября 2024, 14:52
Правозащитники призвали власти Азербайджана освободить Мехрализаде

Выступление Олега Шеина в Госдуме. Кадр видео https://youtu.be/4O6xVXFZXdI?si=LIaHzuLri5UyfDKn
22 ноября 2024, 21:00
Астраханский политик Олег Шеин* признан иноагентом

Азер Гасымлы. Фото: https://www.meydan.tv/
22 ноября 2024, 11:47
Политологу Гасымлы запрещен выезд из Азербайджана

Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Показать больше