Свидетели по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы озвучили свою версию событий

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Силовики и сотрудники аэропорта Уйташ в показаниях, которые зачитал прокурор на заседании в Александровском суде Ставрополья, рассказали о невозможности определить, кто именно из толпы бросал камни. Против семи подсудимых, один из которых обвиняется в нападении на силовика, поданы четыре иска.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября Александровский суд Ставропольского края начал рассмотрение дела против семерых жителей Дагестана, которые обвинены в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы, На скамье подсудимых - Жанмирза Алиев, Али Амирханов, Алимурат Бабатов, Запир Батырбеков, Рамазан Карнаев, Исмаил Салмаханов, Махач Тучуев. Они в зависимости от степени участия обвинены в участии в массовых беспорядках, неисполнении требований по соблюдению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, а также в применении насилия в отношении представителя власти, сообщала прокуратура Ставропольского края.

Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Сегодня в Александровском районном суде Ставропольского края в селе Александровское состоялось заседание по делу семерых дагестанцев, обвиняемых по статьям 263 и 212 УК РФ по событиям 29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы, один из фигурантов также обвиняется по статье 318 УК РФ.

Обвиняемые принимали участие в заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО в Махачкале. На заседании в зале их представляли семеро местных адвокатов по назначению. Они отказались общаться с прессой, однако один из них сказал корреспонденту "Кавказского узла", что они общались со своими подзащитными по видеосвязи. Кроме того, у некоторых подсудимых, со слов одного из защитников, есть адвокаты по соглашению, но на заседании их не было.

Заседание продолжалось с 9.30 до 16.30 с часовым перерывом на обед. В течение почти шести часов представитель прокуратуры зачитывал письменные показания свидетелей - более 20 человек, большинство из них - сотрудники правоохранительных органов Дагестана, которые были в аэропорту в тот день, а также несколько сотрудников аэропорта. Как уточнила в одном из перерывов одна из защитниц, подсудимые не возражали против оглашения письменных показаний этих свидетелей.

Ни адвокаты, ни представитель прокуратуры не ответили на вопрос корреспондента "Кавказского узла", почему на сайте суда скрыто имя одного из подсудимых, Жанмирзы Алиева. Судья Наталья Неумывакина на вопрос о том, есть ли среди подсудимых несовершеннолетние, ответила, что нет, не уточнив, почему фамилия Алиева, который единственный из подсудимых обвиняется по статье о нападении на силовика, скрыта.

На заседании называли все фамилии: Амирханов, Бабатов, Батырбеков, Салмаханов, Алиев, Карнаев, Тучуев - судья спрашивала в начале первой части заседания и в начале второй, после обеда, на месте ли подсудимые (и они по очереди отвечали "Здесь").

Всё заседание подсудимые просто молча находились в комнате перед камерой. Лишь однажды судья Неумывакина спросила у них, получили ли они уже иски, и те ответили, что нет. Как потом пояснил корреспонденту один из адвокатов, к этим подсудимым четыре компании подали исковые заявления о взыскании убытков. Будут ли эти иски рассматриваться в рамках этого дела или судья выделит их в отдельное производство, пока не известно, сказал он.

Монитор, по которому транслировалась видеоконференцсвязь был включён на высокой громкости - каждое движение подсудимых, каждое шевеление, вздох было слышно очень громко. При этом они ходили по комнате, в которой находились, и из монитора постоянно исходил громкий гул, шорохи, скрежет, в то время как прокурор читал показания негромко и часть показаний в зале суда даже в трех метрах от гособвинителя была слышна плохо.

Ряд свидетелей рассказал о том, что некоторые из сотрудников правоохранительных органов получили в тот день телесные повреждения в результате действий протестующих. В целом свидетелей рассказывал, что он делал в этот день, где был, как оказался в аэропорту. Описывал события в целом. Среди опрошенных были сотрудники полиции и Росгвардии из Махачкалы и Каспийска, но также и силовики из Буйнакска, Избербаша, Карабудахкента, Серкогалы. Так, начальник тыла ОМВД России по Сергокалинскому району Заур Султанов рассказал (согласно зачитанному протоколу его допроса), что принимал участие в обеспечении общественного порядка и пресечении массовых беспорядков 29 октября 2023 года. В тот день он находился дома, но по звонку руководства прибыл на место службы, как и другие его коллеги, более 30 человек. Таким же образом отправлялись в Махачкалу, судя по этим показаниям, полицейские и из других районов - в частности, около 60 сотрудников ОМВД по Буйнакскому району, согласно показаниям другого силовика. Численность находившихся в аэропорту они оценивали по-разному - от 1000-1500 до 3000 человек. Многие отмечали, что не могут точно назвать число, так как не видели всей картины, но людей было действительно много - сначала гораздо больше, чем представителей службы безопасности аэропорта и силовых структур, в связи с чем сдерживать протестующих не удавалось.

Многие допрошенные силовики рассказывали о том, что их коллеги получили повреждения, в том числе серьёзные - в частности, от удара камней, которые бросали протестующие и которые попадали, например, в голову, в то же время все отмечали, что опознать тех, кто кинул камень, не смогут, так как камни летели из толпы, плюс многие в этой толпе были с закрытыми лицами. Как следует из показаний заместителя командира полка патрульно-постовой службы ОМВД России по Махачкале Шамиля Тагибова, несмотря на то, что только из его подразделения, в частности, в аэропорту было почти 100 сотрудников, справиться с участниками протеста не удавалось, так как их было очень много. "Мы не могли их остановить, так как был значительный перевес сил в сторону протестующих", - процитировал прокурор письменные показания свидетеля.

В то же время согласно показаниям начальника службы авиационной безопасности аэропорта Раджаба Каримова из сотрудников аэропорта в этот день никто не пострадал. В аэропорту дежурило в тот день порядка 80 сотрудников службы авиабезопасности, однако алгоритма действий и взаимодействия с силовыми структурами в случае массовых беспорядков у них не было, он не был разработан, так как таких прецедентов ранее в России не было, сказал он.

Согласно письменным показаниям, зачитанным прокурором, протестующие прорывали оцепление, ломали двери, бегали по взлётной полосе - свидетели рассказывали о тех нарушениях, что видели лично. В протоколе допроса инспектора службы авиабезопасности аэропорта Курбана Бецалиева говорится как часть протестующих окружила самолёт, думая, что там находятся лица еврейской национальности, и кто-то даже залез на крыло самолёта, чтоб убедиться, что пассажиров в самолёте нет. "В наши обязанности не входит охрана общественного порядка, в связи с чем никаких действий для пресечения нарушения общественного порядка я не обязан и не вправе был совершать", - сказал он.

Следующее заседание состоится 13 ноября в 9.30, на нем планируется огласить ещё порядка 10 письменных показаний, сказала в конце заседания судья. "На завтра также пробуем повторно обеспечить явку потерпевшего", - отметила она, на этом заседание закончилось.

Дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы рассматриваются на Кубани и в Ставропольском крае. Ранее Армавирский городской суд приговорил подсудимых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Рабадана Раджабова и Салика Рамазанова к срокам от шести лет четырех месяцев до девяти лет. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, заявили адвокаты и родные осужденных. Защита обжаловала приговор.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на очередное обострение палестино-израильского конфликта, начавшееся в октябре 2023 года. 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских.

140 человек находятся под стражей по уголовным делам о беспорядках в аэропорту Уйташ, 1200 человек были привлечены к административной ответственности, сообщил 9 июля министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов. Обвиняемые заявляют, что были в аэропорту, но не принимали участия в беспорядках, заявил 13 июня председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев.

Напомним, с 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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