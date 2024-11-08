RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:32, 8 ноября 2024

ЦИК Грузии объявила завершенным рассмотрение жалоб на выборы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В избиркомы Грузии поступило более тысячи жалоб на нарушения, из них полностью или частично удовлетворены 167 жалоб. Лидеры оппозиции подчеркнули необходимость проведения международного расследования.

Как писал "Кавказский узел", суд в Тетрицкаро признал недействительными итоговые протоколы голосования с 30 избирательных участков на парламентских выборах в районах Цалка и Тетрицкаро. Также суд в Гори потребовал пересчитать голоса избирателей. Центризбирком Грузии заявил о намерении обжаловать эти решения о признании протоколов недействительными и подал апелляцию на решение суда в Гори, обязавшего пересчитать бюллетени. Наблюдательная миссия "Мой голос" заявила о включенности Центризбиркома Грузии в фальсификацию результатов парламентских выборов.  6 ноября апелляционный суд отменил решение о пересчете голосов на 15 участках в Гори и отказался удовлетворить иски ISFED. 7 ноября Тбилисский апелляционный суд отменил решение суда района Тетрицкаро, признавшего нарушение тайны голосования на выборах, и не удовлетворил иски наблюдателей. Суд в Кутаиси также оставил без удовлетворения все иски миссии наблюдателей "Мой голос".

Оге Боркгревинг, старший советник Норвежского Хельсинкского комитета, возглавлявший миссию НХК в Грузии во время голосования на парламентских выборах 26 октября, назвал легитимным требование коалиции "Мой голос" отменить результаты выборов на 1131 участке в отношении 417 тысяч избирателей.  "Грузинские наблюдатели за выборами проделали профессиональную и серьезную работу по сбору доказательств фальсификаций выборов, и мы поддерживаем их требование",- сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В избирательные комиссии страны подали 1 тысячу 201 жалобу в связи с нарушениями на парламентских выборах 26 октября. Из них удовлетворены или частично удовлетворены 167 жалоб, 917 – не удовлетворены, 107 не рассмотрены. В настоящее время рассматривают 10 жалоб, не касающиеся результатов голосования и правонарушений при составлении итоговых протоколов. Поданные жалобы рассматривают 10 дней.

 "Всего в окружные избирательные комиссии поступило 1 тысяча 201 жалоба в связи с днем голосования: 537 - из них были связаны с признанием недействительными или пересчетом результатов работы участковых избирательных комиссий; 466 - с требованием о привлечении к дисциплинарной ответственности, 47 – без этого требования. Количество  жалоб, в которых зафиксировано требование о соответствующем реагировании или  принятии соответствующих мер, составило 151", - сообщил руководитель юридического департамента Центральной избирательной комиссии Георгий Сантуриани.

По его словам, в результате рассмотрения жалоб привлекли к дисциплинарной ответственности 290 представителей участковых избирательных комиссий. ЦИК признал недействительным голосование в 12 случаях использования переносных урн

 Кроме того, 114 жалоб подали в связи с нарушением правил агитации и использования административного ресурса, большая часть из которых качалась агитации посредством социальных сетей. В результате рассмотрения составлены 12 протоколов административных правонарушений, которые направили в суд.

 В совокупности на 427 избирательных участках провели повторный подсчет голосов и этот пересчет не внес существенных изменения в результаты, изменения были незначительными. "Решения, принятые окружными избирательными комиссиями, позднее были обжалованы в общих судах. В частности, полностью завершены споры в судах первой инстанции, а в апелляционных судах было назначено лишь одно дело на 8 ноября. Информации о результате у нас пока нет. Таким образом, как в избирательной администрации, так и в общих судах, по сути, рассмотрение избирательных споров полностью завершено", - заявил Сантуриани.

8 ноября лидеры оппозиции ознакомили с нарушениями на выборах посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского, сообщив о важности проведения международного расследования.

Председатель партии «Единое национальное движение» Тинатин Бокучава сообщила, что в Грузии невозможно проведение объективного расследования из-за политизированности прокуратуры.

Один из лидеров партии «Новые» Ника Гварамия указал, что Евросоюз ждет документы о нарушениях на выборах, которые направят в ближайшее время.

 "Из сегодняшней встречи мы узнали, что европейское сообщество полностью информировано. Также оно ждет, пока мы представим документы, связанные с выборами, которые у нас уже есть, и мы их скоро отправим. Нас интересует определение международной оценочной комиссии - соответствует ли то, что произошло на выборах в Грузии, четвертому пункту европейской оценки",  - сказал он в эфире грузинской телекомпании «Мтавари архи».

Четвертый из девяти пунктов рекомендаций, разработанных для Грузии, необходимы к выполнению для открытия переговорного процесса по ее вступлению в ЕС, оговаривает гарантию открытого, справедливого и конкурентного процесса выборов, «особенно в 2024 году», полностью реализовать рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ; завершить реформы избирательной системы, включая обеспечение должного представительства избирателей заранее до дня голосования, сообщает корреспондент «Кавказского узла».

Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
21:03, 8 ноября 2024
Арестован подозреваемый в покушении на главврача больницы в Карачаевске
19:37, 8 ноября 2024
Осужденный из Кабардино-Балкарии доказал ЕСПЧ нарушение своих прав в колонии
17:55, 8 ноября 2024
Тумсо Абдурахманов* признан иноагентом
16:24, 8 ноября 2024
Житель Ингушетии обвинен в подготовке взрыва на нефтебазе
15:38, 8 ноября 2024
Рамазан Рабаданов арестован на два месяца
13:54, 8 ноября 2024
Аферы в Минобразования Дагестана привели к уголовному делу
Все события дня
Новости
На избирательном участке. 26 октября 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
08 ноября 2024, 12:11
Активисты указали на аномальную активность избирателей-мужчин в Грузии
Домашнее насилие. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
08 ноября 2024, 00:02
Суд в Грузии оставил в силе охранный ордер жертве домашнего насилия из России
Флаги Азербайджана, Грузии и Армении и Дональд Трамп. Коллаж "Кавказского узла". Источник фото:https://kavkazru.press/wp-content/uploads/2024/03/photo_2024-03-14_21-17-35-1000x600.jpg, https://www.trump.com/leadership/donald-j-trump-biography
07 ноября 2024, 22:02
Аналитики усомнились в резких изменениях политики США на Южном Кавказе при Трампе
Избиратель ставит подпись о том, что он принял участие в голосовании. 26 октября 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
07 ноября 2024, 16:27
Апелляционные суды в Тбилиси и Кутаиси отказались удовлетворить иски наблюдателей
06 ноября 2024, 23:53
Грузинская оппозиция призвала к протестам после суда по искам наблюдателей
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
11:19, 8 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
19
Позор в Женеве, который Грузия и РФ не прекращают. Каждая - по своим причинам?
Фото
13:44, 6 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
15
Премьер Грузии одним из первых поздравил Трампа. "Цветущие сады" ожидаемо переобуваются :-)
Фото
16:32, 5 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
47
Хрен редьки не слаще? Трамп vs Харрис: мир, Россия, Ю. Кавказ
Все блоги
Справочник
Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

Блогеры
Фото
13:56, 8 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
26
ЦИК Грузии вновь уличил НПО во лжи. Женский вопрос, кривляния и спекуляции
Фото
11:19, 8 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
19
Позор в Женеве, который Грузия и РФ не прекращают. Каждая - по своим причинам?
Фото
16:48, 7 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
19
Грузия действует согласно своему законодательству. Оппозиция, НПО и "друзья" - не грузинская власть!
Фото
12:40, 7 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Трамп: слова и реальность. Стой, где стоишь vs Кремль. Карнавала не будет?
Фото
13:44, 6 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
15
Премьер Грузии одним из первых поздравил Трампа. "Цветущие сады" ожидаемо переобуваются :-)
Аналитика
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
Темы дня
Граница Азербайджана и России. Фото: https://zerkalo.az/suhoputnye-granitsy-s-rossiej-zakryty-kak-vernutsya-na-rodinu-nashi-nelegalnye-migranty/
08 ноября 2024, 18:47
Талышскому активисту запрещен выезд из Азербайджана

Рамазан Рабаданов. Скриншот видео Телеканал ННТ / YouTube
08 ноября 2024, 15:38
Рамазан Рабаданов арестован на два месяца

На избирательном участке. 26 октября 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
08 ноября 2024, 12:11
Активисты указали на аномальную активность избирателей-мужчин в Грузии

Избиратель ставит подпись о том, что он принял участие в голосовании. 26 октября 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
07 ноября 2024, 16:27
Апелляционные суды в Тбилиси и Кутаиси отказались удовлетворить иски наблюдателей

Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Показать больше