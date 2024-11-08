ЦИК Грузии объявила завершенным рассмотрение жалоб на выборы

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В избиркомы Грузии поступило более тысячи жалоб на нарушения, из них полностью или частично удовлетворены 167 жалоб. Лидеры оппозиции подчеркнули необходимость проведения международного расследования.

Как писал "Кавказский узел", суд в Тетрицкаро признал недействительными итоговые протоколы голосования с 30 избирательных участков на парламентских выборах в районах Цалка и Тетрицкаро. Также суд в Гори потребовал пересчитать голоса избирателей. Центризбирком Грузии заявил о намерении обжаловать эти решения о признании протоколов недействительными и подал апелляцию на решение суда в Гори, обязавшего пересчитать бюллетени. Наблюдательная миссия "Мой голос" заявила о включенности Центризбиркома Грузии в фальсификацию результатов парламентских выборов. 6 ноября апелляционный суд отменил решение о пересчете голосов на 15 участках в Гори и отказался удовлетворить иски ISFED. 7 ноября Тбилисский апелляционный суд отменил решение суда района Тетрицкаро, признавшего нарушение тайны голосования на выборах, и не удовлетворил иски наблюдателей. Суд в Кутаиси также оставил без удовлетворения все иски миссии наблюдателей "Мой голос".

Оге Боркгревинг, старший советник Норвежского Хельсинкского комитета, возглавлявший миссию НХК в Грузии во время голосования на парламентских выборах 26 октября, назвал легитимным требование коалиции "Мой голос" отменить результаты выборов на 1131 участке в отношении 417 тысяч избирателей. "Грузинские наблюдатели за выборами проделали профессиональную и серьезную работу по сбору доказательств фальсификаций выборов, и мы поддерживаем их требование",- сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В избирательные комиссии страны подали 1 тысячу 201 жалобу в связи с нарушениями на парламентских выборах 26 октября. Из них удовлетворены или частично удовлетворены 167 жалоб, 917 – не удовлетворены, 107 не рассмотрены. В настоящее время рассматривают 10 жалоб, не касающиеся результатов голосования и правонарушений при составлении итоговых протоколов. Поданные жалобы рассматривают 10 дней.

"Всего в окружные избирательные комиссии поступило 1 тысяча 201 жалоба в связи с днем голосования: 537 - из них были связаны с признанием недействительными или пересчетом результатов работы участковых избирательных комиссий; 466 - с требованием о привлечении к дисциплинарной ответственности, 47 – без этого требования. Количество жалоб, в которых зафиксировано требование о соответствующем реагировании или принятии соответствующих мер, составило 151", - сообщил руководитель юридического департамента Центральной избирательной комиссии Георгий Сантуриани.

По его словам, в результате рассмотрения жалоб привлекли к дисциплинарной ответственности 290 представителей участковых избирательных комиссий. ЦИК признал недействительным голосование в 12 случаях использования переносных урн

Кроме того, 114 жалоб подали в связи с нарушением правил агитации и использования административного ресурса, большая часть из которых качалась агитации посредством социальных сетей. В результате рассмотрения составлены 12 протоколов административных правонарушений, которые направили в суд.

В совокупности на 427 избирательных участках провели повторный подсчет голосов и этот пересчет не внес существенных изменения в результаты, изменения были незначительными. "Решения, принятые окружными избирательными комиссиями, позднее были обжалованы в общих судах. В частности, полностью завершены споры в судах первой инстанции, а в апелляционных судах было назначено лишь одно дело на 8 ноября. Информации о результате у нас пока нет. Таким образом, как в избирательной администрации, так и в общих судах, по сути, рассмотрение избирательных споров полностью завершено", - заявил Сантуриани.

8 ноября лидеры оппозиции ознакомили с нарушениями на выборах посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского, сообщив о важности проведения международного расследования.

Председатель партии «Единое национальное движение» Тинатин Бокучава сообщила, что в Грузии невозможно проведение объективного расследования из-за политизированности прокуратуры.

Один из лидеров партии «Новые» Ника Гварамия указал, что Евросоюз ждет документы о нарушениях на выборах, которые направят в ближайшее время.

"Из сегодняшней встречи мы узнали, что европейское сообщество полностью информировано. Также оно ждет, пока мы представим документы, связанные с выборами, которые у нас уже есть, и мы их скоро отправим. Нас интересует определение международной оценочной комиссии - соответствует ли то, что произошло на выборах в Грузии, четвертому пункту европейской оценки", - сказал он в эфире грузинской телекомпании «Мтавари архи».

Четвертый из девяти пунктов рекомендаций, разработанных для Грузии, необходимы к выполнению для открытия переговорного процесса по ее вступлению в ЕС, оговаривает гарантию открытого, справедливого и конкурентного процесса выборов, «особенно в 2024 году», полностью реализовать рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ; завершить реформы избирательной системы, включая обеспечение должного представительства избирателей заранее до дня голосования, сообщает корреспондент «Кавказского узла».