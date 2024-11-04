Оппозиция Грузии анонсировала ежедневные акции протеста

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Акция протеста оппозиции завершилась шествием, во время которого протестующие перекрывали движение на нескольких участках в центре города. Они анонсировали ежедневные акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", 28 октября жители Грузии, не согласные с результатами выборов, вышли на акцию протеста в центре Тбилиси и перекрыли проспект Руставели. Участники акции оппозиции потребовали провести новые выборы под эгидой международной избирательной ассоциации. Сегодня сторонники оппозиции, требующие провести повторные выборы в парламент Грузии, провели шествие по улицам Тбилиси и перекрыли проспект около здания парламента.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать итоги выборов и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили.

На акции протеста митингующие выдвинули несколько требований к властям страны: назначить повторные выборы в парламент, не признавать результаты выборов и легитимность парламента, собрать документы для международного расследования проведенных выборов и наказания всех виновных. Также они пообещали, что протесты продлятся "до победы", следует из трансляции "Мтавари архи".

Один из лидеров "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе заявил, что Центральная избирательная комиссия должна признать фальсификацию выборов и присвоение голосов правящей партией «Грузинская мечта – Демократическое движение».

Лидер партии «Граждане» Александр Элисашвили сообщил на акции, что в стране произошел прецедент и судья районного суда Тетрицкаро принял решение по иску неправительственных организаций о нарушениях в день выборов. "Судья осмелился и признал, что на выборах была нарушена тайна голосования", - указал он, отметив, что это важный вклад в победу.

Один из представителей партии «Единое национальное движение» Лаша Бакрадзе указал, что в стране должны увидеть гнев протестующих из-за того, что происходит узурпация власти.

Акции протеста примут ежедневный характер. Они будут проводится в разных районах города, сообщил один из лидеров партии «Новые» Ника Мелия.

На текущей неделе акции будут проходить в форме шествий. Каждый понедельник протестующие будут собираться на акцию протеста перед парламентом, на которой лидеры оппозиции будут знакомить их с планами протестов на текущую неделю.

Сегодняшняя акция завершилась шествием, во время которого протестующие перекрывали транспортное движение на нескольких участках в центре города.

НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии" (GYLA) сегодня заявила о нарушении тайны голосования, физическом насилии и угрозах, вмешательстве в деятельность наблюдателей и журналистов, агитации, а также недостатках, связанных "с использованием электронных технологий».

"Представитель избирательной комиссии 81-го участка Сабурталского района сфотографировал бюллетень избирателя. В результате разлива воды в одном из районов Кутаисской области была поврежден устройство для приема бюллетеней и, поэтому, избиратели показывали свои результаты голосования", - говорится в заявлении организации.

Ассоциация молодых юристов Грузии призывает аннулировать результаты выборов на всех участках (2263) в 73 округах, где выборы проходили с использованием технологий. Так, в ходе технического осмотра в суде Тетрицкаро было установлено, что отметка избирателя видна на обратной стороне бюллетеня при помещении в избирательную машину. Это было определено в результате эксперимента, проведенного судьей.

"Судья запросил бюллетени на 3-3 участках в округах Цалка и Тетрицкаро на основании ходатайства GYLA, где было подтверждено, что на обратной стороне бюллетеня есть следы маркера. Судья также запросил счетную машину, бюллетень, маркер и конверт с рамкой. В судебном заседании был проведен технический осмотр, в ходе которого было установлено, что отметка на бюллетене видна с обратной стороны при помещении в избирательную машину", - говорится в сообщении на сайте.

Директор НПО "Международное сообщество за свободные выборы" (ISFED) Нино Долидзе сообщила, что Тбилисский городской и районный суды не удовлетворили ни одну из их жалоб. Позже стало известно, что городской суд не удовлетворил апелляцию Ассоциации молодых юристов Грузии о праве на тайну голосования, передает "Мтавари архи".

Напомним, 29 октября Центризбирком Грузии призвал прокуратуру начать расследование заявления о фальсификации итогов выборов. Комиссия пожаловалась, что после объявления результатов выборов стала "объектом особых нападок и необоснованной критики" со стороны представителей партий, участвовавших в выборах. На следующий день прокуратура отчиталась о возбуждении уголовного дела.

Сегодня наблюдательная миссия «Мой голос» призвала прокуратуру расследовать действия руководителей ЦИК в связи с массовыми нарушениями на парламентских выборах.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.