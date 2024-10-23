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12:25, 23 октября 2024

Спикер парламента Грузии обвинил оппозицию в подготовке переворота

Шалва Папуашвили. Фото: парламент Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оппозиционные партии в Грузии ведут незаметную предвыборную кампанию, рассчитывая на свержение власти после парламентских выборов, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Оппозиция стремится к мирной и демократической передаче власти, указала президент Грузии.

Как писал "Кавказский узел", наблюдатели зафиксировали 1641 случай подкупа избирателей в Грузии и 1644 случая воздействия на волеизъявление избирателей. Следственная служба и прокуратура не расследуют эти нарушения, заявила представитель наблюдательной миссии "Мой голос" Лонда Толорая.

Ранее оппозиционеры заявили, что сотрудников бюджетных учреждений и силовых структур перед парламентскими выборами вынуждают посещать мероприятия "Грузинской мечты" и убеждают голосовать за кандидатов от правящей партии. Представитель "Грузинской мечты" назвал недостоверными сообщения об изъятии документов у избирателей.

Кампания оппозиционных партий «ведется из-за границы», что является «прямым вмешательством в выборы», а также идет подготовка к свержению правительства после выборов, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. «Многое указывает на то, что идет подготовка к 27 октября (первому дню после голосования на выборах. – Прим. "Кавказского узла") и к неконституционной смене правительства. Назовите это переворотом или как хотите», - приводит сегодня слова Папуашвили "Грузия online".

Председатель парламента также назвал слабой предвыборную кампанию оппозиции. "Выходят, проводят брифинг, разбрасываются обвинениями направо и налево. Их низкий стандарт заключается в том, что их обвинения основаны на слухах и невелики. Мы видим, что они вообще не агитируют. Спросите любого, кто занимается избирательными процессами, оппозиции в регионах вообще не видно, у них нет никакой предвыборной кампании", - заявил он.

«Грузинская мечта» - "единственная партия, которая выдвинула делегатов, ни одна из других партий не выдвинула кандидатур", заявил Папуашвили. "Потому что у них нет людей, властей в регионе, которые пойдут к гражданам и что-то скажут. Вся их кампания — это, в лучшем случае, общение с людьми по телевидению, а в худшем — то, что происходит на самом деле, — это то, что они проводят кампанию из-за границы. Мы наблюдаем, что не проходит и дня без 2-3 заявлений из-за границы, которые являются прямым вмешательством в вопросы выборов", - сказал он.

5 октября президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила оппозиции представить кандидатуры и сформировать к парламентским выборам техническое правительство. С 7 октября она начала встречи с лидерами грузинских оппозиционных партий в рамках консультаций о составе правительства, а также по вопросу о кандидатуре премьер-министра.

Главное для оппозиции - мирная, демократическая передача власти, заявила президент Грузии в эфире телеканала "Формула". "Поэтому некоторые сказали мне, что если для Бидзины Иванишвили нужны какого-то рода гарантии, то можно поговорить об этом… Сегодня уже никто не думает о том, что тот, кто проиграет, проиграет всё. Это не так. Во-первых, по всем данным, «Грузинская мечта» будет первой и большой оппозиционной партией, если в последний момент ничего не изменится. То есть, первой, кто представит мне кандидата, будет «Грузинская мечта», - процитировало 22 октября Зурабишвили "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, на 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. В Центризбирком поступили списки 19 партий и объединений. Правящая партия "Грузинская мечта" представила список из 170 имен, рассчитывая получить на парламентских выборах "супербольшинство".

"Грузинская мечта" делает ставку на демонизацию оппозиции и использование админресурса, при этом оппозиция главным вопросом сделала европейский выбор Грузии. Предвыборные программы сами по себе не важны, так как зачастую выглядят популистскими, а избиратели научились не верить предвыборным обещаниям политиков, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

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