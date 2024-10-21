Оппозиционеры обвинили "Грузинскую мечту" в применении админресурса перед выборами

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Сотрудников бюджетных учреждений и силовых структур перед парламентскими выборами вынуждают посещать мероприятия "Грузинской мечты" и убеждают голосовать за кандидатов от правящей партии, заявили оппозиционеры. Представитель "Грузинской мечты" назвал недостоверными сообщения об изъятии документов у избирателей.

Как писал "Кавказский узел", в ходе предвыборной кампании в Грузии грань между государством и правящей партией "Грузинская мечта" размыта, что приводит к манипуляции избирателями, а сообщения о нарушениях не расследуются должным образом, заявила 18 октября "Ассоциация молодых юристов".

Перед выборами у постояльцев и сотрудников дома престарелых в Цнори забрали удостоверения личности, с требованием сдать документы столкнулись и сотрудники клининговой службы в Рустави. Сторонники «Грузинской мечты» и представители силовых структур получили задания изымать документы избирателей, заявили оппозиционеры. По их данным, сторонники правящей партии предлагают простым избирателям деньги за удостоверения личности, а от чиновников требуют голосовать за нужных кандидатов. Силовикам следует возбудить уголовное дело о давлении на избирателей, заявил омбудсмен Грузии.

В период предвыборной кампании правящая партия «Грузинская мечта – Демократическое движение» превратила в свои партийные съезды все мероприятия, финансируемые из государственного бюджета, заявил представитель коалиции "Сильная Грузия" (партии "Лело", "Анна Долидзе – за народ", "Граждане" и движение "Площадь Свободы"), кандидат в депутаты парламента Саба Буадзе.

"К примеру, 20 октября в одном из спальных районов Тбилиси открыли парк - церемония открытия стала партийным съездом. Помимо этого, во всех партийных мероприятиях принуждают участвовать госслужащих и сотрудников правоохранительных органов. Особенно это коснулось сотрудников школ и детских садов», - сказал Саба Буадзе корреспонденту «Кавказского узла».

По его данным, власти принуждают сотрудников правоохранительных органов собирать данные избирателей. Кроме того, из государственного и местных бюджетов раздают избирателям деньги в обмен на получение их голосов на выборах, и с этой целью используют социальные программы.

Представитель «Коалиции за перемены» ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Республиканская партия" и "Активисты за будущее") Бачо Долидзе сообщил о массовых случаях давления на госслужащих, чтобы они и члены их семей на выборах проголосовали за «Грузинскую мечту».

Степень давления на людей в регионах больше, так как там меньше сопротивляются

«Руководителей различных служб и детских садов заставляют собрать списки сотрудников и членов их семей, которые на выборах якобы проголосуют за «Грузинскую мечту». Степень давления на людей в регионах больше, так как там меньше сопротивляются», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, также происходит подкуп избирателей – им раздают продукты и деньги. У оппозиционно настроенных сотрудников муниципальных служб отбирают документы, удостоверяющие личность, чтобы они не смогли проголосовать.

Представители коалиции "Единство ради спасения Грузии" («Единое национальное движение», «Стратегия Агмашенебели», «Европейская Грузия», также ряд независимых политиков) с момента официального начала предвыборной кампании изучают все постановления премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Они выявили, что из госбюджета расходуются миллионы лари на подкуп избирателей. Ряд постановлений был обжалован в суде, рассказала депутат парламента и кандидат в депутаты парламента следующего созыва Тамар Кордзая.

«Например, в Хашури в феврале произошло стихийное бедствие, и во время предвыборной кампании постановлением премьер-министра выделена пострадавшим из резервного фонда сумма в размере 714 тысяч лари (около 263,4 тысячи долларов). Мы обратились в суд за приостановлением этого постановления на период предвыборной кампании, так как это подкуп избирателей. В Лагодехи за символическую сумму в один лари (40 центов) передана физическим лицам в собственность недвижимость», - сказала Тамар Кордзая корреспонденту «Кавказского узла».

В Рустави, по ее данным, выявили раздачу ваучеров на приобретение продуктов в одной из сетей супермаркетов и лекарств в одной из сетей аптек на сумму 50 лари (18,5 долларов). Эти ваучеры были зарегистрированы в офисе «Грузинской мечты».

Представитель правящей партии призвал не верить заявлениям об изъятии документов у избирателей

Член «Грузинской мечты» Гиви Миканадзе отрицает, что представители правящей партии и приближенные к ним лица отбирают удостоверения личности у избирателей, сообщило 18 октября издание Tabula.ge.

«По мере приближения выборов усиливается дезинформационная кампания со стороны оппозиции и поддерживающих их СМИ и неправительственных организаций. Мы хотим обратить внимание на распространение лжи о том, что якобы в пользу «Грузинской мечты» у избирателей отбирают удостоверения личности. Такая кампания лжи характерна для радикалов», - заявил Миканадзе заявил на брифинге в офисе партии.

Никакие удостоверения личности не были изъяты

Миканадзе также опроверг информацию о том, что в приюте для престарелых в Цнори у постояльцев и персонала забрали удостоверения личности. «На самом деле никакие удостоверения личности не были изъяты, и это полная ложь», - сказал Миканадзе.

Недостоверной он назвал и информацию о конфискации документов у сотрудников клининговой службы в Рустави. "Мы призываем международные мониторинговые организации не принимать во внимание ложную информацию, связанную с конфискацией удостоверений личности", - привело его слова издание.

Напомним, на 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. В Центризбирком поступили списки 19 партий и объединений. Правящая партия "Грузинская мечта" представила список из 170 имен, рассчитывая получить на парламентских выборах "супербольшинство".

"Грузинская мечта" делает ставку на демонизацию оппозиции и использование админресурса, при этом оппозиция главным вопросом сделала европейский выбор Грузии. Предвыборные программы сами по себе не важны, так как зачастую выглядят популистскими, а избиратели научились не верить предвыборным обещаниям политиков, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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