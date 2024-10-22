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10:23, 22 октября 2024

Наблюдатели потребовали расследовать связанные с выборами в парламент Грузии преступления

Парламент Грузии. Фото: report.az https://report.az/ru/v-regione/parlament-gruzii-10-go-sozyva-zavershil-rabotu-za-mesyac-do-vyborov/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Грузии наблюдатели зафиксировали 1641 случай подкупа избирателей и 1644 случая воздействия на волеизъявление избирателей, при этом следственная служба и прокуратура не расследуют эти нарушения и не представляют общественности информации по ним, заявила представитель наблюдательной миссии "Мой голос" Лонда Толорая.

Как информировал "Кавказский узел", 21 октября оппозиционеры в Грузии заявили, что сотрудников бюджетных учреждений и силовых структур перед парламентскими выборами вынуждают посещать мероприятия "Грузинской мечты" и убеждают голосовать за кандидатов от правящей партии. Представитель "Грузинской мечты" назвал недостоверными сообщения об изъятии документов у избирателей.

В Грузии на 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента. В Центризбирком поступили списки 19 партий и объединений. Правящая партия "Грузинская мечта" представила список из 170 имен, рассчитывая получить на парламентских выборах "супербольшинство".

Инциденты с нарушением избирательных прав в Грузии носят масштабный характер, заявила представитель наблюдательной миссии "Мой голос" Лонда Толорая. "Всего эти 162 преступления (воспрепятствование осуществлению волеизъявления на выборах – находится в рамках ведомства Специальной следственной службы), 1641 (подкуп избирателей – подведомственно прокуратуре) и 1644 (воздействие на волеизъявление избирателей – подведомственно Специальной следственной службе), являются преступлениями, подведомственными Специальной следственной службе и прокуратуре", – привело 21 октября слова Толораи "Грузия Online".

Наблюдатели призывают оба следственных органа начать расследование и предоставить общественности информацию о нем, продолжила она.

Толорая заявила, что в распоряжении правящей партии "Грузинская мечта" оказались персональные данные избирателей, которыми располагают только государственные органы. "Похоже, что госорганы передают данные об избирателях правящей партии, чтобы было легче управлять избирателями", – сказала наблюдатель.

Напомним, ранее стало известно, что перед выборами у постояльцев и сотрудников дома престарелых в Цнори забрали удостоверения личности, с требованием сдать документы столкнулись и сотрудники клининговой службы в Рустави. Сторонники "Грузинской мечты" и силовики получили задания изымать документы избирателей, заявили оппозиционеры. По их данным, сторонники правящей партии предлагают простым избирателям деньги за удостоверения личности, а от чиновников требуют голосовать за нужных кандидатов. Силовикам следует возбудить уголовное дело о давлении на избирателей, заявил омбудсмен Грузии.

Предстоящие выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

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