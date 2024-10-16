Власти отчитались о выплатах жителям поврежденных домов в Тихорецком районе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Выплаты в 15 тысяч рублей получили 843 жителя поселков Каменный и Тихонький, поврежденных в результате атаки беспилотников, всего помощь будет предоставлены более чем 1100 жителям, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", 10 октября жители Тихорецкого района пожаловались на волокиту с выплатами после атаки дронов. По их словам, чиновники продолжают проводить обследования повреждений и затягивают с выплатами. Близятся холода, и люди вынуждены самостоятельно ремонтировать свои дома, пожаловались жители. Власти начали выплаты компенсаций жителям Тихорецкого района, который подвергся атаке беспилотников. 15 октября жители района заявили, что в качестве компенсаций им выплатили по 15 тысяч рублей. Они возмутились этой суммой, заявив, что этих денег не хватит, чтобы восстановить поврежденные в результате атаки дронов дома.

В ночь на 21 сентября Тихорецкий район подвергся атаке беспилотников. В результате падения обломков одного из дронов возник пожар, перешедший "на взрывоопасные предметы", после чего "произошла детонация", сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. После этого была начата эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом пожара, отметил он, не уточнив, о каком поселке речь.

Финансовую помощь в Тихорецком районе получили более 840 жильцов пострадавших домов. Средства на единовременную материальную помощь, более 22 миллионов рублей, выделены из краевого резервного фонда, жителям поселков Каменный и Тихонький, чьи дома пострадали, выплачивают по 15 тысяч рублей, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

"Компенсации уже получили 843 человека, чье жилье пострадало в результате атаки БПЛА в ночь на 21 сентября. По итогам обследования домовладений в списки на получение выплат включено более 1100 человек. В поселке Каменном продолжает работать оперативный штаб для оказания помощи жителям пострадавших населенных пунктов района", - приводятся в Telegram-канале оперштаба слова министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.