Жители Тихорецкого района пожаловались на волокиту с выплатами после атаки дронов

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Спустя три недели как Тихорецкий район подвергся атаке беспилотников и жилые дома были повреждены взрывной волной в результате детонации взрывоопасных предметов, чиновники до сих пор проводят обследования повреждений и затягивают с выплатами компенсаций. Близятся холода и люди вынуждены самостоятельно ремонтировать свои дома, пожаловались местные жители.

Как информировал "Кавказский узел", 22 сентября на выезде из Тихорецка, где после атаки беспилотников сдетонировали взрывоопасные предметы, были сняты блок-посты. Основная часть детских учебных заведений района начала работать в обычном режиме, сообщили власти. На 25 сентября 338 жителей Тихорецкого района оформили выплату помощи после атаки беспилотников.

В ночь на 21 сентября Тихорецкий район подвергся атаке беспилотников. В результате падения обломков одного из дронов возник пожар, перешедший "на взрывоопасные предметы", после чего "произошла детонация", сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. После этого была начата эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом пожара, отметил он, не уточнив, о каком поселке речь.

9 октября с утра чиновники Тихорецкой администрации вторично обошли дома, поврежденные в результате атаки дронов. В этих домах они уже были после событий 21 сентября, когда недалеко от поселка сдетонировал склад с боеприпасами, рассказала Тамара – жительница поселка Каменный, где произошло ЧП.

"Они только обещают деньги за моральную компенсацию и компенсацию за ремонт домов, но никто нам не дал еще и копейки. И мы даже не знаем по каким критериям эта комиссия оценивает наш ущерб. И сколько нам полагается по закону и по какому закону. Ремонтируем наше жилье за свой счет, у нас нет иного выхода. Скоро холода, а у нас всех выбиты взрывом окна. Но главное все живы, и никто не пострадал", – сказала Тамара корреспонденту "Кавказского узла".

Поселок Каменный является пригородом Тихорецка и входит в Тихорецкое городское поселение. В поселке порядка 500 домов и проживает более 1,5 тысячи человек. В поселке находится детский сад, который сильно поврежден и сейчас его ремонтируют, продолжила она.

"В основном в детском саду выбило все стекла, как и во всех домах. И сейчас производят его остекление. Дети из этого детского сада в основном сидят дома. Но дети родителей, которые работают с согласия администрации, возят их в Тихорецк за 10 километров от своего места жительства. Сообщение с городом – это автобус или частные автомобили. Почти в каждой семье есть машины. Минут за 10-15 можно доехать до Тихорецка", – добавила Тамара.

Она отметила, что в ее доме взрывной волной выбило окна и повредило пластик на кухне. Местные жители уже несколько лет высказывали опасения о проживании рядом со взрывоопасными предметами, которые сдетонировали после атаки беспилотников, продолжила она. "Жилье под угрозой, жизни наши тоже под угрозой. И никто нам ничего из обещанных компенсаций не выплатил. Только обещали… Сколько обещали? 15 000 рублей за моральный вред, а за уничтоженное имущество так вообще ничего даже не говорили, только вот сегодня по второму разу пришли все переписывать, когда люди сами уже начали делать ремонт", – отметила Тамара.

Прошло три недели как произошел инцидент, а люди продолжают жить в поврежденных домах без окон. "В некоторых домах трещины образовались, в некоторых крыши снесло. Но ведь скоро зима, уже сейчас холодно ночами, конечно мы тратим свои деньги, чтобы не замерзнуть зимой", – посетовала Тамара.

Жительница улицы Заречная Ирина рассказала, что 21 сентября она со своей семьей, где есть маленький ребенок, проснулась от сильного сотрясения дома. "Дом шатнуло, посыпались стекла… Свет отключился. Проснулись мы все, ребенок испугался, громко заплакал. Мы сразу сообразили, что случилось. Выглянули в окно увидели, как <…> полыхает и взрывается", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Была паника, жители выбежали из домов на улицу. Многие садились на свои машины и ехали подальше от этого места. "Никаких чиновников, конечно в это время еще не было. Мы сами самоорганизовались. Хочу отметить, что в этой ситуации мы лучше узнали друг друга. Соседи помогали друг другу, как могли и чем могли. У кого были машины, брали с собой тех, у кого машин не было. У нас в поселке ведь разные люди живут. Есть старики, есть лежачие, детей много. У нас есть в поселке активистка Наталья Парамонова. Она проявила чудеса самообладания и организации. У нее просто талант к этому. Ей сейчас очень многие благодарны, что в тот момент она не растерялась и смогла организовать людей", – отметила Ирина.

Жители поселка смогли самоорганизоваться в том числе благодаря общему чату в мессенджере. "Мы все жители в нем общались по разным темам: по ЖКХ, кому что купить, кому продать, какие события, какие праздники… а тут после взрывов все сразу кинулись читать наш чат. Люди писали, что и где происходит, на каких улицах, кого надо спасти, кому нужна помощь, кому нужен транспорт", – пояснила Ирина.

Спустя час после того, как произошла детонация, появились чиновники, к этому времени большая часть жителей уже эвакуировалась самостоятельно. "Они тоже помогали как могли и чем могли, когда приехали. Все было организовано отлично с их стороны. Некоторых жителей у кого нет родственников и кому некуда было эвакуироваться, вывозили на муниципальном транспорте в Тихорецк", – продолжила местная жительница.

Большинство жителей поселка сначала разъехались по родственникам, но сейчас уже многие вернулись и восстанавливают свои дома. "Федеральный или краевой бюджет ничего не выделяет. За это время после ЧП, администрация тем, у кого снесло крыши, отремонтировали их за счет бюджета. Потому что в таких домах было совсем невозможно жить. Дождями затапливало. Сейчас люди с крышами. А вот стекла мы и соседи вставляем за свой счет. Денег не выплатили никому. Ждем", – отметила Ирина.

Другая жительница поселка Ольга рассказала, что взрывная волна была большой силы. "Было впечатление, что наш дом обняла и сжала какая-то неведомая огромная сила. Сжала так, что посыпались окна и дверь в доме просто согнуло в дугу. И эта сила прошлась между всеми домами. Но удивительно, что, несмотря на такие мощные взрывы, ни один человек не пострадал. <…> Так что народ счастлив что жив, деньги и компенсации отошли на второй план", – сказала Ольга корреспонденту "Кавказского узла".

Рядом с их поселком есть поселок Тихонький, где живет около 500 человек. "У меня там живут знакомые. Они мне рассказали, что тоже пострадали, как и мы", – отметила Ольга.

Жители Каменного нашли на сайте администрации Тихорецка документы, регламентирующие порядок выплат, но в них нет конкретики и жители не знают какие суммы им полагаются. Единственно что они поняли, это то, что установленный 15-дневный срок оказания материальной помощи вышел 5 октября, указала жительница поселка.

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