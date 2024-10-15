Размеры выплат после атаки дронов вызвали недовольство жителей Тихорецкого района

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Власти начали выплаты компенсаций жителям Тихорецкого района, который около трех недель назад подвергся атаке беспилотников. Жители района заявили, что в качестве компенсаций им выплатили по 15 тысяч рублей. Они возмутились этой суммой, заявив, что этих денег не хватит, чтобы восстановить поврежденные в результате атаки дронов дома. Власти пояснили, что это единовременная помощь, которую получат все жители района.

Как информировал "Кавказский узел", 10 октября жители Тихорецкого района пожаловались на волокиту с выплатами после атаки дронов. По их словам, чиновники продолжают проводить обследования повреждений и затягивают с выплатами. Близятся холода, и люди вынуждены самостоятельно ремонтировать свои дома, пожаловались жители.

В ночь на 21 сентября Тихорецкий район подвергся атаке беспилотников. В результате падения обломков одного из дронов возник пожар, перешедший "на взрывоопасные предметы", после чего "произошла детонация", сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. После этого была начата эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом пожара, отметил он, не уточнив, о каком поселке речь.

14 октября жители Тихорецкого района получили первые выплаты после атаки дронов, рассказала жительница поселка Каменный Вероника.

"Первые выплаты по 15 000 рублей получили некоторые пожилые граждане, как наиболее нуждающиеся. Сколько конкретно человек получили, мне не известно. Знаю, что мои пожилые соседи с улицы Мира получили. Я лично еще не получила ничего. Остальные ждут выплат. Однако, что касается целевого назначения выплат, то как нам объяснили в администрации по 15 000 рублей они выплачивают за моральный вред, а остальные деньги они будут выплачивать за реально нанесенный ущерб и якобы на эти выплаты выделено 22 миллиона рублей", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Другая жительница поселка Каменный Светлана пожаловалась, что после атаки беспилотников вынуждена возить своего пятилетнего ребенка в детский сад за 10 километров от поселка – в Тихорецк. "Я работаю в Тихорецке. Сидеть дома с малолетним сыном не могу, поэтому вместе с ним еду на работу и завожу в новый для нас детский сад. Еду с работы и забираю его. У меня свой автомобиль. Проблем с новым детским садиком не было, после того как наш садик в поселке Каменный пострадал. В нашем садике повыбивало все окна и двери. Сейчас там чуть ли не капремонт. Обещают, что за месяц сделают и вернут детей", – пояснила Светлана корреспонденту "Кавказского узла".

В Каменном нет школы, продолжила она. "Школа есть в городе Тихорецке и в станице Новорождественская, туда обычно родители возят своих детей в школу или они сами едут на автобусе", – сказала Светлана.

Еще одна местная жительница Анна рассказала, что они с супругом возят свою дочь в станицу Новорождественскую, потому что она ближе к их дому. "Естественно переживаем за ребенка. Все воспоминания еще свежи. Дети, особенно маленькие травмированы тем, что произошло рано утром 22 сентября", – отметила Анна корреспонденту "Кавказского узла".

Другая часть местных жителей выразила недовольство тем, что им до сих пор не выплачены компенсации после атаки дронов. Житель поселка Александр отметил, что его дом весь в трещинах и что он был вынужден самостоятельно делать его ремонт. "Чиновники только хотят по кругу и смотрят по несколько раз на наши изувеченные дома, но официально у них все отлично и все на контроле. А по-хорошему они были обязаны выдать нам всем деньги сразу после события, ведь на случаи ЧС все муниципалитеты обязаны закладывать в бюджет деньги. Но где они? Скоро месяц как ждем их материальную помощь. Это разве нормально?" – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница поселка Каменный Тамара рассказала, что обеспокоена тем, что саперы могли обезвредить не все взрывоопасные предметы, разлетевшиеся по округе. "Саперы что нашли обезвредили, но найти все невозможно на таких больших расстояниях. Поэтому неразорвавшиеся боеприпасы остаются опасными, поскольку могут взорваться при механическом воздействии. Например, при вспашке или нажатии на них", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Начались посевные работы, трактористы опасаются работать, понимая, чем это чревато, продолжила Тамара. "Официально нам сказали, что саперы провели тщательное обследование полей, чтобы обезвредить неразорвавшиеся боеприпасы. Однако у людей остается страх, что можно наткнуться где-нибудь на неразорвавшуюся после взрыва мину", – сказала она.

Еще одна местная жительница Вероника считает, что чиновники предоставляют населению неверную информацию, пытаясь не сеять среди них панику. "Они нас убаюкивают и успокаивают. По их мнению, все отлично и даже еще лучше, чем до ЧС", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

После атаки дронов в поселке Каменном все жители уже вернулись в свои дома, власти продолжают прием заявлений на выплаты компенсаций. Всего в районе принято 1773 заявлений, сообщил сотрудник пресс-службы администрации Тихорецкого района. "Речь пока о выплатах в размере 15 000 рублей. Эти средства будут выплачены жителям при их получении муниципалитетом", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник пресс-службы уточнил, что сумма в 15 000 рублей является единовременной материальной помощью. Комиссии обследовали порядка 500 жилых помещений. В списки на получение выплат внесли более 1,1 тысячи человек, добавил он.

Относительно ситуации с обезвреживанием взрывоопасных предметов, сотрудник пресс-службы заявил, что после работы саперов поля были обследованы повторно и на них сейчас уже начаты полевые работы, идет посевная.

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