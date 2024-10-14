Ереван обвинил Баку в срыве встречи спикеров парламентов

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Встреча спикеров парламентов Армении и Азербайджана в Женеве отменена по инициативе Баку, сообщил пресс-секретарь спикера парламента Армении.

Как писал "Кавказский узел", 18 июля Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в срыве встречи лидеров двух стран в Лондоне. Согласно заявлению МИД Армении, азербайджанская сторона отклонила предложение о встрече на полях саммита Европейского политического сообщества. Провести встречу предложила Великобритания, но Армения ответила отказом, заявил, в свою очередь, помощник президента Азербайджана. Срыв встречи Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в Лондоне связан с обоюдной незаинтересованностью сторон и отсутствием повестки для обсуждения, полагают опрошенные "Кавказским узлом" политологи в Ереване. По их мнению, переговорный процесс поставлен на паузу до прояснения новой внешнеполитической ситуации.

Встреча спикера парламента Армении Алена Симоняна и его азербайджанского коллеги не состоялась в Женеве, сообщил пресс-секретарь спикера парламента Армении Мовсес Арутюнян.

По его словам, была предварительная договоренность о встрече в Женеве Алена Симоняна с Сахибой Гафаровой.

"Однако в последний момент азербайджанская сторона отказалась от встречи. О причинах отмены встречи Ален Симонян сообщит после возвращения в Ереван", - написал он на своей станице в Facebook*.

Парламент Азербайджана к 19.14 мск не прокомментировал ситуацию на своем сайте.

Напомним, глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил 9 сентября, что Азербайджану передан проект мирного договора, который содержит полностью согласованный текст. "Есть реальная возможность в сжатые сроки подписать мирный договор", - сказал он, отметив, что Армения ждет реакции Азербайджана. Глава МИД Азербайджана в тот же день опроверг это заявление, указав, что консенсус по открытию Зангезурского коридора не достигнут.

Демонстрацией готовности к скорейшему подписанию мирного договора Ереван преследует иные цели, тем более что Баку не намерен подписывать документ, а в целом никакой договор не может гарантировать мир между двумя странами, заявили опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.