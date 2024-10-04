Зарема Мусаева получила второе взыскание в колонии

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Руководство колонии в Аргуне вынесло второе взыскание Зареме Мусаевой за отсутствие бейджа, это может повлиять на позицию суда по условно-досрочному освобождению, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 27 июня Шалинский суд второй раз оставил без удовлетворения ходатайство об условно-досрочном освобождении Заремы Мусаевой. Суд обосновал отказ тем, что Мусаева не возместила ущерб по делу о мошенничестве и поставлена в колонии на профилактический учет. 27 сентября адвокат Мусаевой Александр Савин сообщил, что сахар в крови Заремы Мусаевой приблизился к критически высокой отметке, лекарственная терапия в колонии не помогает, а суд на месяц отложил рассмотрение апелляции на отказ освободить Мусаеву условно-досрочно. ФСИН не заинтересована в лечении заключенных, подчеркнули правозащитники. Добиться госпитализации осужденного правовыми методами сложно, указала юрист. 28 марта адвокат сообщил, что у Мусаевой резко ухудшилось зрение, а также появились отеки и сильные боли. Ухудшение состояния Заремы Мусаевой стало еще одним основанием для условно-досрочного освобождения, но она фактически находится в заложниках у властей Чечни, указали правозащитники. Диабетическая катаракта требует лечения в специализированной клинике, констатировала врач. 3 мая адвокат Заремы Мусаевой направил прокурору Чечни жалобу, в которой пожаловался, что его подзащитной несколько месяцев отказывают в лечении, несмотря на явное ухудшение состояния ее здоровья. 15 мая адвокат сообщил, что Мусаева проходит лечение в дневном стационаре.

Врачам медсанчасти колонии удалось стабилизировать состояние Заремы Мусаевой, рассказал адвокат Александр Савин, который посетил ее в колонии. "Состояние Мусаевой стабилизировалось, показатели сахара в крови снижены до 11,5 единиц. До этого, по словам Мусаевой, они были критическими и достигали 30-ти", - приводятся слова адвоката в сообщении "Команды против пыток"*

По его словам, Зарема получила еще одно взыскание из-за отсутствия бейджа с именем. Она не надела его, когда шла утром умываться. Это уже второе взыскание из-за отсутствия нагрудного знака. Адвокат считает, что взыскание было неправомерным. "С одной стороны, осужденный, действительно, должен все время носить этот нагрудный знак установленного образца, но с другой — санузел, согласно своду правил проектирования исправительных учреждений, должен находиться внутри общежития, где осужденный находится в отведенное ему время", - заявил Савин.

Он подчеркнул, что все эти взыскания может учитывать суд при принятии решения об условно-досрочном освобождении. Судебное заседание назначено на 21 октября.

Напомним, на заседании Верховном суде Чечни в феврале, на котором оспаривался отказ Шалинского районного суда освободить Мусаеву условно-досрочно, представитель исправительного учреждения, что Мусаевой в период обжалования решения об отказе в УДО было допущено дисциплинарное нарушение – отсутствие бейджика.

4 июля 2023 года суд приговорил Мусаеву к 5,5 года лишения свободы, признав ее виновной по делу о нападении на полицейского. 12 сентября того же года Верховный суд Чечни снизил срок наказания Мусаевой до пяти лет и постановил перевести ее в колонию-поселение. 5 марта кассационный суд в Пятигорске сократил еще на три месяца, до четырех лет и девяти месяцев, срок лишения свободы Заремы Мусаевой, удовлетворив просьбу прокурора. Доводы защиты о том, что в деле нет доказательств вины Мусаевой, суд оставил без внимания. Подробности дела Мусаевой приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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