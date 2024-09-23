Кавказ за неделю: обзор главных событий с 16 по 22 сентября

23 сентября 2024, 08:52

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Взрывы в Тихорецке, преследование пацифистов и активистов на юге России, Кавказ и Wildberries, убийство трансгендера в Тбилиси, официальные данные о погибших на Украине уроженцах юга России - об этих событиях читайте в подготовленном «Кавказским узлом« обзоре основных событий на Кавказе за неделю, с 16 по 22 сентября 2024 года.

Взрывы в Тихорецке

21 сентября ночью Тихорецкий район подвергся атаке беспилотников, запущенных со стороны Украины. Два беспилотника были подавлены силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Произошла детонация, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Из населенного пункта эвакуированы 1200 человек, сообщил в своем телеграм-канале Вениамин Кондратьев, по-прежнему не уточняя название поселка. «Большая часть разместились у друзей и родственников. Для эвакуации из муниципалитета задействовано 17 автобусов. Более 150 человек сейчас находятся в четырех пунктах временного размещения - в Тихорецком и Выселковском районах. Готовы к размещению жителей еще несколько пунктов. Всем предоставлено горячее питание, работают медики, волонтеры, психологи», - написал он.

Пострадавших среди жителей района нет, подчеркнул чиновник. «Въезд в Тихорецкий район по автодороге со стороны Выселковского района временно перекрыт», - говорится в публикации. В районе введен локальный режим ЧС, рассказал Кондратьев. «Сейчас населению ничего не угрожает. Однако требуется время, чтобы провести полную проверку территории», - пояснил он.

О том, что работы по разминированию полностью завершены, сообщил на следующий день вечером в своем телеграм-канале глава района Анатолий Перепелин. По его словам, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Тихорецкого района было решено, что жители могут возвращаться в свои домовладения. В районе до завершения разминирования был введен запрет на работы в поле. Ранее власти Тихорецкого района рассказывали об ограничениях в работе школ и детсадов.

Преследование пацифистов и активистов на юге России

С 4 марта 2022 года в Кодексе об административных нарушениях России появилась статья 20.3.3, предусматривающая для граждан штраф за дискредитацию вооруженных сил. По этой статье привлекаются к ответственности, в том числе жители регионов Юга России, которые участвуют в пацифистских акциях, выступают с критикой в адрес военных и публикуют негативные комментарии в соцсетях. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Так суд в Майском районе оштрафовал на 15 тысяч рублей местную жительницу Светлану Хочуеву, признав, что ее высказывания дискредитировали армию. В карточке дела, опубликованной на сайте районного суда, указано, что виновность Хочуевой подтверждаются протоколом о правонарушении, рапортом оперативного дежурного и объяснениями самой Хочуевой. Жительница Кабардино-Балкарии заявила, что не осознавала, что ее высказывания были направлены на дискредитацию армии и просила суд назначить ей минимальное наказание.

Суд в Ахтубинском районе Астраханской области оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу Александру Торопчину. Согласно материалам дела, Торопчина на своей странице в соцсети ВКонтакте опубликовала несколько комментариев, содержание которых силовики сочли дискредитирующими армию и составили после этого на астраханку протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ «Дискредитация вооруженных сил РФ», сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Ахтубинского районного суда. На судебное заседание Торопчина не явилась.

Согласно материалам дела, сотрудники правоохранительных органов в Геленджике составили протокол о дискредитации военных на местного жителя Алана Джиоева. Городской суд Геленджика оштрафовал его, признав виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте суда. Подробностей по делу не приведено.

Краснодарский краевой суд 16 сентября рассмотрел апелляцию Марины Мелиховой и оставил в силе решение Армавирского райсуда о штрафе в 30 тысяч рублей, сообщила сама активистка. На судебном заседании присутствовала ее адвокат Мария Спасибухова, она озвучила судьям доводы апелляционной жалобы. Суд отверг все аргументы защиты и оставил в силе решение о штрафе для кубанской активистки, чье стихотворение силовики сочли дискредитацией армии. Мелихова, у которой нет средств на оплату штрафа, намерена обжаловать решение в кассации.

Кавказ и Wildberries

18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты 28-летний мастер спорта по вольной борьбе из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и 41-летний замкомандира батальона ОМОН «Ахмат-1» Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре «Искра-парк» у метро «Динамо». Подробности инцидента, то, что известно об участниках конфликта, их связи с кадыровцами и о роли, которую сыграл сам глава Чечни, собраны в справке «Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым».

19 сентября по делу о конфликте со стрельбой у офиса маркетплейса Wildberries были арестованы на 15 суток шесть человек: Сайфулаев А.А., Коноплев И.С., Нурматов М.Х., Канаев Р.М., Ефремов А.В. и Мажиев М.Х. По данным «Коммерсанта», большинство из участников групп, штурмовавших офисы, - спортсмены, в том числе выходцы из Чечни, а защищали офисы в основном борцы из Ингушетии и Дагестана. 20 сентября под стражу был заключен боец ММА из Чечни, замкомандира подразделения Росгвардии «Ахмат-1» Умар Чичаев. В тот же день Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест еще 23 задержанных.

Убийство Адама Алмазова и Исламбека Эльмурзиева в результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве вызвало большой резонанс в Ингушетии, проститься с убитыми пришло множество молодежи и людей старшего возраста, следует из опубликованных ингушскими телеграм-каналами видео похорон.

Убийство трансгендера в Тбилиси

18 сентября 37-летняя модель и телеведущая, женщина-трансгендер Кесария Абрамидзе была убита в своем доме в тбилисском районе Диди Дигоми. На ее теле найдено множество ножевых ранений.

Преступление было совершено на следующий день после того, как парламент Грузии принял закон о запрете пропаганды ЛГБТ*. Убийство женщины-трансгендера стало результатом политики, которую проводят власти страны в отношении представителей ЛГБТ*, заявили грузинские активисты и правозащитники. Правящая партия «Грузинская мечта» длительное время навязывает обществу трансфобию, пояснили они.

По делу об убийстве Абрамидзе силовики задержали 26-летнего Беку Джаиани. Суд избрал ему заключение под стражу в качестве меры пресечения. Беке Джаиани предъявлено обвинение в умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах с особой жестокостью по гендерному признаку. Соответствующая статья УК Грузии предусматривает от 16 лет до пожизненного лишения свободы.

Похороны Кесарии Абрамидзе прошли 22 сентября на кладбище Ваке в Тбилиси. «На место прощания матери Кесо дважды вызывали скорую помощь», - говорится в публикации Tbilisi life. На похороны пришли президент Грузии Саломе Зурабишвили, несколько оппозиционных политиков, а также «телеведущие, активисты, квир-сообщество, близкие и просто неравнодушные граждане», отмечается в сообщении. Публикация проиллюстрирована фотографиями и видеороликами, снятыми на кладбище и на дороге к кладбищу. На них видны сотни людей и множество автомобилей, припаркованных вдоль дороги.

Данные о погибших на Украине уроженцах юга России

Виктор Назаров убит в военной операции на Украине, сообщил глава Кумылженского района. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 939 бойцов из Волгоградской области. Всего власти и силовики на 23.00 мск 22 сентября сообщили о гибели на Украине не менее 4 931 жителя юга России, в том числе 2 353 жителя СКФО и 2 578 – ЮФО.

«Кавказский узел» ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. В ряде регионов существует негласный запрет на публикацию таких данных.

В Дагестане озвучена гибель 1 024 человек, в Волгоградской области - 939, в Краснодарском крае – 559, в Ростовской области – 554, в Ставропольском крае – 482, в Астраханской области – 374, в Северной Осетии – 309, в Чечне - 208, в Кабардино-Балкарии – 162, в Калмыкии – 92, в Ингушетии – 88, в Карачаево-Черкесии – 80, в Адыгее – 60.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале «Кавказского узла» «Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев«, в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине. «Кавказский узел» также подвел итоги вооруженного конфликта за 2023 год «В СВО за 2 года погибло северокавказских силовиков уже в 4 раза больше, чем в конфликте на Северном Кавказе за последние 12 лет«.

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