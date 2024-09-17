17 сентября 2024, 23:52

Краевой суд отклонил жалобу Мелиховой на штраф за стихотворение

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Суд отверг все аргументы защиты и оставил в силе решение о штрафе для кубанской активистки Марины Мелиховой, чье стихотворение силовики сочли дискредитацией армии. Мелихова, у которой нет средств на оплату штрафа, намерена обжаловать решение в кассации. 

Как писал "Кавказский узел", 6 августа Армавирский горсуд оштрафовал Марину Мелихову на 30 тысяч рублей, признав ее виновной в дискредитации армии. Поводом для очередного протокола стало пацифистское стихотворение авторства Мелиховой, обращенное к ее деду, погибшему в годы ВОВ. Активистка обжаловала решение суда, потребовав отменить штраф и прекратить дело. 

Краснодарский краевой суд 16 сентября рассмотрел апелляцию Марины Мелиховой и оставил в силе решение Армавирского райсуда о штрафе в 30 тысяч рублей, сообщила корреспонденту “Кавказского узла” сама активистка. На судебном заседании присутствовала ее адвокат Мария Спасибухова, она озвучила судьям доводы апелляционной жалобы.

В жалобе, копия которой есть в распоряжении "Кавказского узла", отмечается, что видеозапись с начиткой стихотворения Меликовой сделала и опубликовала не она, и доступ в интернет на дату публикации, 12 мая 2024 года, у нее отсутствовал. 

“Мелихова никого не просила публиковать ее личное творчество, доказательства обратного в материалах дела отсутствуют", - указано в жалобе. Там же отмечается, что в стихотворении не было "упоминания вооруженных сил Российской Федерации, критики специальной военной операции и упоминания Российской Федерации в целом", а "личное творчество не может считаться каким-либо правонарушением и дискредитацией". 

По словам адвоката Спасибуховой, все доводы апелляционной жалобы она изложила лично в краевом суде, указав, что доказательств вины Меликовой в деле нет. «Суд внимательно выслушал, удалился в совещательную комнату и по возвращении огласил резолютивную часть об отказе в удовлетворении жалобы», - сказала Спасибухова корреспонденту "Кавказского узла". 

Сама Марина Мелихова назвала решение по апелляции «ожидаемым», отметив, что при наличии независимого суда само первоначальное решение о штрафе не было бы принято. 

«Как можно судить человека за творчество и еще обязывать его платить 30 тысяч рублей ни за что? Суды довели меня, законопослушного и ранее обеспеченного человека, до сумы и тюрьмы. Сегодня мне нечем кормить себя и моего несовершеннолетнего ребенка, я вынуждена принимать помощь от людей. У меня заблокированы все счета, я не могу никуда устроиться на работу и мне даже запретили высказывать свое мнение и заниматься творчеством», - заявила она корреспонденту “Кавказского узла”. 

Активистка отметила, что не знает, где взять деньги на оплату штрафа, но намерена подать также кассационную жалобу на решения суда первой инстанции и апелляционного суда. Адвокат Мария Спасибухова поддержала решение своей подзащитной и намерена подготовить жалобу после получения мотивированного постановления краевого суда.

"Кавказский узел" писал, что в декабре 2023 года суд приговорил Марину Мелихову к полутора годам лишения свободы, признав ее виновной в дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). Мелихова находилась в СИЗО Армавира в ожидании рассмотрения апелляционной жалобы. 8 июня апелляционная инстанция оставила в силе приговор Мелиховой, но из СИЗО она была освобождена еще 1 июня. Активистка заявила, что подверглась политическому преследованию за пацифистскую позицию и критику властей. 

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Примечание:

"Адвокаты прокомментировали новое обвинение Мелиховой в дискредитации армии", "Мелихова назвала свое уголовное дело политическим преследованием", "Марина Мелихова вновь обвинена в дискредитации армии". 

Автор: Кристина Романова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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