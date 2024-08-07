Марина Мелихова. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=LXk1Nw0eRvY от 12.11.22.

07 августа 2024, 23:07

Мелихова обжаловала решение о штрафе за стихотворение

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Марина Мелихова в апелляционной жалобе потребовала прекратить административное преследование за написанное ею стихотворение, которое суд признал дискредитацией армии, и отменить решение Армавирского суда о штрафе.

Как писал "Кавказский узел", 6 августа Армавирский горсуд оштрафовал Марину Мелихову на 30 000 рублей, признав ее виновной в дискредитации армии РФ за написание пацифистского стихотворения, обращенного к ее деду, погибшему в годы ВОВ.

Сегодня Марина Мелихова и ее адвокат Мария Спасибухова направили жалобу в краевой суд, в которой потребовали отменить постановление Армавирского горсуда по делу №5-1080/2024, согласно которому Мелихова Марина Борисовна признана виновной в совершении дискредитации вооруженных сил (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).

Они указали в жалобе, что считают указанное постановление незаконным, вынесенным с нарушением действующего законодательства Российской Федерации и поэтому подлежащим отмене. "Сегодня нам выдали мотивированное Постановление суда, и я помогла моей подзащитной составить и подать апелляцию. Я лично сдала ее сегодня через Армавирский городской суд", - рассказала адвокат. 

В жалобе (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), в частности, сказано, что "Мелихова Марина Борисовна не совершала административного правонарушения в виде публичных действий, направленных на дискредитацию вооружённых сил Российской Федерации". "Её вина не доказана, свою вину в совершении административного правонарушения Мелихова Марина Борисовна не признаёт. Стихотворение, выложенное на ютуб-канале она не публиковала, канал ей не принадлежит, доступ в интернет на дату публикации, 12 мая 2024 года, у неё отсутствовал. Стихотворение читает лицо с мужским голосом, явно не принадлежащим Мелиховой Марине Борисовне - лицу женского пола. Фоноскопическая экспертиза на предмет принадлежности голоса Мелиховой М.Б. не проводилась. Мелихова М.Б. никого не просила публиковать своё личное творчество, своё стихотворение, доказательства обратного в материалах дела отсутствуют", - указано в жалобе.

Кроме того, адвокат и Мелихова подчеркнули, что в стихотворении "не содержалось упоминания вооружённых сил Российской Федерации, критики специальной военной операции, упоминания Российской Федерации в целом". "Фотографии, изображения Мелиховой на опубликованной видеозаписи не содержится. Личное творчество не может считаться каким-либо правонарушением и дискредитацией", - говорится в жалобе.

В ней также указывается на процессуальные нарушения полицейских, которые составляли протокол на Мелихову. 

 Мелихова и адвокат попросили исключить из числа доказательств "Ответ на запрос об экспертной оценке", составленный старшим преподавателем кафедры русского языка Кубанского госуниверситета Ким. "Такой документ, как "Ответ на запрос об экспертной оценке", не предусмотрен действующим законодательством. Допустимым доказательством могут быть заключение эксперта либо показания специалиста, но никак не "Ответ на запрос об экспертной оценке". Однако даже из этого документа не следует совершение Мелиховой дискредитации вооруженных сил РФ. Мелихова выражает резкое непринятие необозначенных конкретно военных действий, текст является художественным образом", - говорится в апелляции.

В жалобе содержится просьба отменить постановление суда первой инстанции и "прекратить производство по этому делу ввиду того, что указанную статью Мелихова не нарушала".

В Армавирском суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили получение жалобы. Специалист суда отметил, что "в течение недели жалоба вместе с делом будет отправлена в крайсуд".

Марина Мелихова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что такие выдуманные дела на неугодных отвлекают полицейских, судей, прокуроров, следователей от реальных дел и преступлений лишь с целью запугать и поразить в правах мирных людей, которые имеют пацифистские взгляды, что не является преступлением или правонарушением.

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Примечание:

"Адвокаты прокомментировали новое обвинение Мелиховой в дискредитации армии", "Мелихова назвала свое уголовное дело политическим преследованием", "Общественный резонанс помог улучшить условия содержания Мелиховой в СИЗО".

Автор: Кристина Романова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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