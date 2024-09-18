Житель Геленджика оштрафован за дискредитацию армии

18 сентября 2024, 10:14

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Суд в Геленджике оштрафовал местного жителя Алана Джиоева, признав его виновным в дискредитации военных.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил. После этого жители России, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Согласно материалам дела, сотрудники правоохранительных органов в Геленджике составили протокол о дискредитации военных на местного жителя Алана Джиоева. Городской суд Геленджика оштрафовал его, признав виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил РФ", сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

Подробностей по делу не приведено.

Комментариев от Алана Джиоева или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 31 августа стало известно, что суд в Славянске-на-Кубани оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Антона Колядина, признав, что его комментарии в соцсети "ВКонтакте" дискредитировали армию.

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