17 сентября 2024, 10:06

Комментарии в соцсети привели астраханку к штрафу

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Суд в Ахтубинском районе Астраханской области оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу Александру Торопчину, признав, что ее комментарии в соцсети "ВКонтакте" дискредитировали армию.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил. После этого жители России, в том числе Астраханской области, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Согласно материалам дела, жительница Астраханской области Александра Торопчина на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовала несколько комментариев, содержание которых силовики сочли дискредитирующими армию и составили после этого на астраханску протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил РФ", сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Ахтубинского районного суда.

На судебное заседение Торопчина не явилась. Суд признал ее виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Комментариев от Александры Торопчиной или ее представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 29 августа стало известно, что Кировский райсуд Астрахани вернул силовикам заведенное в отношении местного жителя Аслана Куанышева дело о дискредитации армии, указав на нарушения в его материалах.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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