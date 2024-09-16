16 сентября 2024, 13:34

Жительница Кабардино-Балкарии оштрафована за дискредитацию военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Майском районе оштрафовал на 15 тысяч рублей местную жительницу Светлану Хочуеву, признав, что ее высказывания дискредитировали армию.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил. После этого жители России, в том числе Кабардино-Балкарии, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Согласно материалам дела, силовики составили на жительницу Кабардино-Балкарии Светлану Хочуеву протокол о дискредитации военных за ее высказывания. При этом при каких обстоятельствах были сделаны эти высказывания, не уточняется.

В карточке дела, опубликованной на сайте Майского районного суда, указано, что виновность Хочуевой, подтверждаются протоколом о правонарушении, рапортом оперативного дежурного и объяснениями самой Хочуевой. Жительница Кабардино-Балкарии заявила, что не осознавала, что ее высказывания были направлены на дискредитацию армии и просила суд назначить ей минимальное наказание.

Суд признал ее виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России" и оштрафовал на 15 тысяч рублей, указано в карточке дела.

Комментариев от Светланы Хочуевой или ее представителей не поступало.

Напомним, 11 сентября стало известно, что суд в Прохладном признал дискредитацией армии высказывания в мессенджере Ольги Резановой и также оштрафовал ее на 15 тысяч рублей.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Нальчика обвинен в дискредитации армии", "Житель Кабардино-Балкарии дважды оштрафован за дискредитацию военных", "Суд в Чегеме отказался рассматривать дело о дискредитации армии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

16 сентября 2024, 14:55

16 сентября 2024, 14:13

16 сентября 2024, 13:59

  • Коллега Гаджиева вышел на пикет в Махачкале

    Заместитель главреда газеты "Черновик" Магомед Магомедов вышел сегодня в центре Махачкалы на одиночный пикет с требованием прекратить уголовное преследование журналиста Абдулмумина Гаджиева.

16 сентября 2024, 12:42

  • Ростовчане указали властям на неэффективную борьбу с пожарами

    Из-за сложной ситуации с пожарами власти Ростовской области ввели режим ЧС в двух районах, а также пообещали владельцам поврежденных огнем домов и строений выплатить компенсации. Комментируя пожары в регионе в соцсети, местные жители потребовали привлечь к борьбе с огнем авиацию. Также они указали, что на границе некоторых поселений не выкошен сухостой, что является нарушением правил пожарной безопасности.

16 сентября 2024, 11:47

  • Кабмин отклонил законопроект Даванкова о запрете никабов

    Законопроект вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова о запрете ношения религиозной одежды нуждается в доработке, поскольку он может привести к неоднозначной правоприменительной практике, пояснило правительство России причину своего отказа поддержать документ.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи