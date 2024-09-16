Жительница Кабардино-Балкарии оштрафована за дискредитацию военных

16 сентября 2024, 13:34

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Суд в Майском районе оштрафовал на 15 тысяч рублей местную жительницу Светлану Хочуеву, признав, что ее высказывания дискредитировали армию.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил. После этого жители России, в том числе Кабардино-Балкарии, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Согласно материалам дела, силовики составили на жительницу Кабардино-Балкарии Светлану Хочуеву протокол о дискредитации военных за ее высказывания. При этом при каких обстоятельствах были сделаны эти высказывания, не уточняется.

В карточке дела, опубликованной на сайте Майского районного суда, указано, что виновность Хочуевой, подтверждаются протоколом о правонарушении, рапортом оперативного дежурного и объяснениями самой Хочуевой. Жительница Кабардино-Балкарии заявила, что не осознавала, что ее высказывания были направлены на дискредитацию армии и просила суд назначить ей минимальное наказание.

Суд признал ее виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России" и оштрафовал на 15 тысяч рублей, указано в карточке дела.

Комментариев от Светланы Хочуевой или ее представителей не поступало.

Напомним, 11 сентября стало известно, что суд в Прохладном признал дискредитацией армии высказывания в мессенджере Ольги Резановой и также оштрафовал ее на 15 тысяч рублей.

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