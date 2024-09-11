Жительница Кабардино-Балкарии оштрафована за дискредитацию военных

11 сентября 2024, 20:35

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Суд в Прохладном признал дискредитацией армии высказывания в мессенджере Ольги Резановой. При этом судья счел смягчающим обстоятельством то, что ее слова были вызваны тяжелой ситуацией, и приговорил ее к штрафу ниже минимального.

Как писал "Кавказский узел", в районный суд Кабардино-Балкарии поступило дело Ольги Резановой, обвиняемой по административной статье о дискредитации армии.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Прохладненский районный суд приговорил местную жительницу Ольгу Резанову к штрафу, признав дискредитацией армии ее комментарий, оставленный в мессенджере WhatsApp*, следует из постановления суда.

В суде Резанова пояснила, что пояснила суду, что не работает из-за болезни,у нее трое сыновей в том числе один несовершеннолетний. По ее словам, ее высказывания были "направлены не на дискредитацию интересов РФ, а вызваны экономической ситуации в стране и боязнью, что её сыновей направят на <военную операцию>, они могут погибнуть и она останется без средств к существованию, так как именно двое старших её детей сейчас обеспечивают жизнь семьи". "Эти высказывания были криком души, поскольку в её населенном пункте постоянные перебои с водой, светом, рост цен, как на коммунальные услуги, так и продукты питания, лекарства", - говорится в документе

Суд заключил, что дискредитация вооруженных сил совершена умышленно, но в качестве смягчающих вину обстоятельств привел как выписку из медкарты о ее болезнях, так и справку из администрации "о перебоях водоснабжения с мая до июля 2024 года, обосновывающих оставление данных комментариев сети" и постановил назначить штраф в 15 тысяч рублей.

Как информировал "Кавказский узел", жители сел в Кабардино-Балкарии регулярно жалуются на проблему с водоснабжением. В частности, на проблемы с водоснабжением неоднократно жаловались жители села Исламей Баксанского района. 20 марта власти отчитались, что рабочие заменили неисправный водопроводный насос в селе Исламей после жалоб жителей.

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