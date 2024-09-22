Сотни людей посетили похороны Кесарии Абрамидзе в Тбилиси

22 сентября 2024, 18:54

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Политики, активисты и рядовые жители Грузии пришли сегодня на похороны убитой в Тбилиси женщины-трансгендера Кесарии Абрамидзе. По обвинению в убийстве арестован знакомый Абрамидзе, отчитались следователи.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября 37-летняя модель и телеведущая, женщина-трансгендер Кесария Абрамидзе была убита в своем доме в тбилисском районе Диди Дигоми. На ее теле найдено множество ножевых ранений. Полиция объявила в розыск мужчину, с которым Абрамидзе, предположительно, состояла в близких отношениях.

Преступление было совершено на следующий день после того, как парламент Грузии принял закон о запрете пропаганды ЛГБТ*. Убийство женщины-трансгендера стало результатом политики, которую проводят власти страны в отношении представителей ЛГБТ*, заявили грузинские активисты и правозащитники. Правящая партия "Грузинская мечта" длительное время навязывает обществу трансфобию, пояснили они.

Похороны Кесарии Абрамидзе прошли сегодня на кладбище Ваке в Тбилиси, сообщает телеграм-канал Tbilisi life. "На место прощания матери Кесо дважды вызывали скорую помощь", - говорится в публикации.

На похороны пришли президент Грузии Саломе Зурабишвили, несколько оппозиционных политиков, а также "телеведущие, активисты, квир-сообщество, близкие и просто неравнодушные граждане", отмечается в сообщении.

Публикация проиллюстрирована фотографиями и видеороликами, снятыми на кладбище и на дороге к кладбищу. На них видны сотни людей и множество автомобилей, припаркованных вдоль дороги. На одной фотографии в кадре виден автомобиль скорой помощи.

О том, что президент Грузии сегодня посетила гражданскую панихиду по Кесарии Абрамидзе, сообщило до начала похорон "ИнтерпрессНьюс".

Кесария Абрамидзе – самая известная женщина-трансгендер в Грузии, в 2018 году она представляла Грузию на конкурсе красоты среди трансгендеров. Ее регулярно приглашали на различные ток-шоу, она снималась в сериалах и часто давала интервью, сообщили ранее "Новости-Грузия".

По делу об убийстве Абрамидзе силовики задержали 26-летнего Беку Джаиани. Суд избрал ему заключение под стражу в качестве меры пресечения. Беке Джаиани предъявлено обвинение в умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах с особой жестокостью по гендерному признаку. Соответствующая статья УК Грузии предусматривает от 16 лет до пожизненного лишения свободы, пишет издание.

По данным прокуратуры, примерно за неделю до убийства у Абрамидзе и Джаиани возникли "разногласия по личному вопросу", из-за чего они расстались. 18 сентября Джаиани купил складной нож и решил встретиться с Кесарией Абрамидзе.

Сам обвиняемый сообщил, что пришел к ней домой и "на почве размолвки по мотивам мести" сначала ударил Кесарию Абрамидзе, а затем нанес ей 28 ножевых ранений, отчего Кесария Абрамидзе скончалась на месте. По словам Джаиани, примерно через 20 минут после этого он покинул квартиру и направился в квартиру своего родственника, где сменил окровавленную майку, а затем выехал из Тбилиси на такси. Он был задержан по пути в Сенаки, недалеко от аэропорта Копитнари, говорится в публикации.

По данным JAMnews, на похороны Абрамидзе пришли сегодня тысячи человек, в том числе члены семьи, друзья, родственники Кесарии и множество людей, "которых она, вероятно, и не знала".

Друг Кесарии Иакоб Мамулиа рассказал ранее, что обвиняемый в ее убийстве был одним из тех людей, которые в апреле применяли насилие к участникам акций протеста против закона "об иноагентах".

"Когда она это увидела, она разорвала с ним отношения и даже покинула страну. Потом вернулась, но он не успокоился. Я своими ушами слышал, как он говорил Кесарии, что это она во всем виновата. Говорил: "Я с ума схожу из-за тебя, а другие мне говорят, что я связался с "искусственной" женщиной". […] Этот тип говорил ей, что его не интересует никто другой, что она "должна быть его", что он должен на ней жениться. Но при этом повторял, что все это ее вина", - привело 20 сентября издание слова Мамулиа, сказанные в эфире телеканала "Мтавари архи".

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