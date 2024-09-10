20 пациентов с отравлением остаются в больнице Баксана

10 сентября 2024, 17:51

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На стационарном лечении после массового отравления в Баксане остаются 20 пациентов, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии. Число поступающих в больницы пациентов с симптомами кишечной инфекции идет на спад, сообщил глава республиканского Роспотребнадзора.

Как писал "Кавказский узел", на стационарном лечении после массового отравления в Баксане остаются 42 местных жителя, их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщил 9 сентября Минздрав Кабардино-Балкарии.

В больницах Кабардино-Балкарии остаются 20 пациентов, госпитализированных из-за вспышки острой кишечной инфекции в городе Баксан, их состояние средней степени тяжести, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав Кабардино-Балкарии.

На сегодняшнем совещании руководитель Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии Жирослан Пагов сообщил, что "идёт спад количества поступающих в медучреждения больных". "Специалисты в оперативном порядке ищут источник распространения инфекции, задействованы необходимые силы и средства заинтересованных организаций и ведомств, говорится в Telegram-канале главы Баксана Хачима Мамхегова

Администрация Баксана отчиталась о работах по хлорированию воды в водопроводных сетях. Власти города сообщили, что "принимаются все меры для ограничения очага инфекции, предотвращения её распространения и нормализации обстановки"

При этом в сообщении отмечаться, что "до выяснения причин образования инфекции" рекомендовало "использовать в питьевых целях кипячённую или бутилированную воду", говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале администрации.

Напомним, массовое заражение жителей кишечной инфекцией произошло в конце августа в баксанском микрорайоне Строительный. После этого власти временно закрыли две школы, два детсада и колледж. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, источником заражения стала водопроводная вода.

"Кавказский узел" также писал, что жители Кабардино-Балкарии периодически жалуются на качество водоснабжения. В частности, 8 августа жительница Прохладненского района пожаловалась в соцсети, что в дома местных жителей длительное время подается грязная вода, а обращения к властям не дают результатов. Жители Нальчика, Баксанского и Чегемского районов, комментируя ее жалобу, отметили, что в их населенных пунктах также проблема с водоснабжением.

16 апреля 2023 года пользователи соцсети, комментируя отчет властей о ремонте водозабора и дренажа в селе Лечинкай, отметили, что во многих населенных пунктах вода поступает с перебоями или низкого качества.

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