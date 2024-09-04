Власти отчитались о подвозе воды жителям Баксана

04 сентября 2024, 07:12

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Организован подвоз воды жителям баксанского микрорайона Строительный, где произошло массовое отравление людей, отчитались власти. По предварительным данным следствия, источником заражения стала водопроводная вода.

Как писал "Кавказский узел", в Баксане произошло массовое заражение жителей кишечной инфекцией. В медучреждения обратились более 230 человек, 70 госпитализированы. Временно закрыты две школы, два детских сада и колледж, сообщили в управлении Роспотребнадзора. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.

Массовое заражение острой кишечной инфекцией зафиксировано только в Строительном микрорайоне Баксана, сообщил вечером 3 сентября в своем телеграм-канале глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. "В других районах городского округа Баксан рост заболеваемости не зафиксирован. […] До нормализации обстановки для жителей микрорайона организован подвоз питьевой бутилированной воды", - написал он.

Администрация Баксана в своем телеграм-канале сделала репост этой публикации, а также разместила собственное сообщение о подвозе воды. "Подвоз бутилированной воды организован для жителей микрорайона "Строительный" г. Баксана", - говорится в публикации. В ней также обнародован номер телефона, на который мэрия предложила звонить "по всем возникающим вопросам".

Сообщение проиллюстрировано видеороликом, из которого следует, что по меньшей мере в двух локациях местные жители смогли получить бутылки с водой, привезенные на грузовом микроавтобусе. По состоянию на 07.11 мск 4 сентября, под этими публикациями Кокова и мэрии Баксана не размещено ни одного комментария.

По данным следствия, массовое заражение людей началось в конце августа. "С конца августа 2024 года по настоящее время граждане обратились в медицинские учреждения города Баксан с признаками кишечной инфекции и пищевого отравления", - говорится в публикации, размещенной 3 сентября на сайте управления СКР по Кабардино-Балкарии.

По предварительным данным, причиной заражения "могло стать отравление водопроводной водой", отмечается в сообщении.

Жители города неоднократно жаловались на проблемы с ветхим водопроводом

Напомним, что жители Баксана неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением. Так, в марте рабочие отремонтировали насос на водопроводе в микрорайоне Строительный после того, как жители пожаловались на проблемы с водоснабжением.

Также в марте был заменен изношенный участок водопровода после жалоб жителей домов по улице Шукова.

В феврале жители Баксана пожаловались на подтопление улицы и недостаточный напор воды в домах по улице Цагова, после чего специалисты заменили изношенный участок водопровода.

Аналогичные жалобы жители Баксана озвучили и в январе. Тогда после их обращений было устранено подтопление улицы Партизанской и восстановлено водоснабжение домов.

В январе 2022 года правительство Кабардино-Балкарии отчиталось, что за три года в рамках федеральной программы "Чистая вода" построено и реконструировано более 50 объектов водоснабжения. Во многих населенных пунктах проблемы с водоснабжением не решены, заявили тогда пользователи соцсети.

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