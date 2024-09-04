Массовое отравление произошло в Баксане

04 сентября 2024, 03:19

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Более 230 человек обратились за медицинской помощью в Баксане с симптомами отравления, 70 человек были госпитализированы. На карантин закрыты две школы, два детских сада и колледж. По предварительным данным, отравление произошло из-за питьевой воды, сообщил Роспотребнадзор.

В городе Баксан Кабардино-Балкарии произошло массовое заражение жителей города кишечной инфекцией. В медицинские учреждения обратились более 230 человек, из которых 56 - дети. 70 человек госпитализированы, два человека попали в реанимацию, состояние остальных оценивается как средней тяжести. Временно закрыты две школы, два детских сада и колледж, сообщил 3 сентября корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии.

По его словам, отравление могло произойти из-за питьевой воды.

В настоящее время специалисты Роспотребнадзора совместно с сотрудниками администрации Баксана берут пробы воды из скважин, накопительных емкостей в школах и других образовательных учреждениях для проведения исследования. Вода, которая подается в дома жителей, подвергается гиперхлорированию, отметил специалист ведомства.

Жительница Баксана Зита Х. рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что почувствовала себя плохо еще 1 сентября. «У меня начались рези в желудке, за этим последовала рвота. Я это связываю с тем, что выпила кружку воды из крана. Расстройство продолжалось два дня. Лечилась дома, пила таблетки. У меня заболел также брат. У него были такие же симптомы, но поднялась еще и температура», - сообщила она.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, специалисты ищут источник заражения воды, пишет 3 сентября "Российская газета".

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в начале августа 30 жителей села Эрпели Буйнакского района пожаловались на симптомы отравления, 13 из них были госпитализированы, в том числе 10 детей, с диагнозом "острая кишечная инфекция". Роспотребнадзор сообщил, что причиной заражения кишечной инфекцией послужила грязная водопроводная вода. Вода в селе Эрпели подается с перебоями, из опасений за ее качество воду приходится покупать, рассказали 6 августа местные жители корреспонденту "Кавказского узла".

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