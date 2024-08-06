Жители Эрпели усомнились в качестве питьевой воды

06 августа 2024, 16:42

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Вода в селе Эрпели подается с перебоями, из опасений за ее качество воду приходится покупать, рассказали местные жители. После массового отравления в больнице остаются восемь человек, сообщили в Роспотребнадзоре.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа 30 жителей села Эрпели Буйнакского района заболели после употребления питьевой воды, которая подается без очистки. 13 из них были госпитализированы, в том числе 10 детей, с диагнозом "острая кишечная инфекция". Роспотребнадзор сообщил, что причиной кишечной инфекции послужила водопроводная вода, подаваемая в отсутствие какой-либо водоподготовки, в воде обнаружен "спектр возбудителей кишечных инфекций – дизентерии, ротавируса, норовируса". Районная администрация отчиталась о подвозе питьевой воды и хлорировании водопровода. Следком сообщил о возбуждении уголовного дела.

В январе 2021 года также произошло массовое отравление жителей Буйнакска водопроводной водой, тогда к врачам обратились 359 человек. В городе было приостановлено водоснабжение, закрылись детсады, а школьники были переведены на дистанционное обучение. По итогам расследования уголовного дела в феврале 2022 года руководитель "Буйнакскводоканала" был оштрафован всего на 100 тысяч рублей, при этом обвинитель требовал еще меньшего штрафа – в 50 тысяч рублей.

В инфекционном стационаре ЦГБ Буйнакска находятся восемь человек, в том числе пять детей, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в управлении Роспотребнадзора.

Жители села рассказали, что вынуждены покупать воду. "Вода в дома жителей села поступает с перебоями, использовать ее для приготовления пищи опасаемся", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Аминат. По ее словам, в период пика заболеваемости бутилированную воду раздавали, сейчас такого она не заметила.

"Дети переболели, на всякий случай сами покупаем воду. Она постоянно была не очень хорошего качества, сейчас тем более ее пить нежелательно", - считает житель села Абдул.

Наличие возбудителей дизентерии, ротавируса, норовируса говорит о попадании в питьевую воду сторонних, в первую очередь канализационных стоков, - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель Роспотребнадзора.

"Как и ранее, когда в июне этого года произошло массовое отравление в Буйнакске, загрязнение воды происходит по причине изношенных водопроводных сетей. Кроме того, люди практикуют незаконные врезки в водопроводные и канализационные сети. Из мусорных свалок дождевая вода также выносит стоки с инфекцией, все это попадает в дырявые водопроводные трубы. Есть и проблема личной гигиены жителей, которые не моют руки, фрукты и овощи", - считает санитарный врач.

С 9 июня не менее 228 человек были госпитализированы в Буйнакске после массового отравления. Управление Роспотребнадзора заявило, что источником отравления стала водопроводная вода, а у шестерых заболевших найдено несколько кишечных инфекций: дизентерия, норовирус и ротавирус. К 1 июля все пациенты были выписаны из больниц.

Массовые отравления в Буйнакске происходят на фоне попадания канализационных стоков в изношенные водопроводные сети и незаконных врезок в систему подачи воды, рассказали в июне 2024 года "Кавказскому узлу" дагестанские специалисты.

В связи с массовым отравлением горожан было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников "Буйнакскводоканала". 10 июня в ходе обыска на предприятии были изъяты документы, также проведен осмотр лаборатории, где производится хлорирование воды. Дело расследуется по той же части 1 статьи 238 УК РФ, по которой в феврале 2022 года руководитель "Буйнакскводоканала" отделался штрафом.

28 июня Исламудин Нургудаев, который был мэром Буйнакска с 2017 года, досрочно сложил полномочия главы города. Причины его решения администрация Буйнакска не сообщила.

Еще в июле 2020 года жители Буйнакска проводили у здания мэрии акцию протеста против проблем с водоснабжением. В том же месяце Исламудин Нургудаев признал тяжелую ситуацию с обеспечением города водой. Он заявил об огромном количестве незаконных врезок в водовод, которые сделали жители близлежащих сел, а 8 июля того же года отчитался об устранении более 100 таких врезок. Горожане заявили, что борьба властей с незаконными врезками практически не повлияла на ситуацию с водой.

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