Отравление водой в селе Эрпели привело к уголовному делу

06 августа 2024, 04:37

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Массовое отравление жителей села в Буйнакском районе водопроводной водой расследуется по статье об оказании опасных услуг, число госпитализированных сельчан выросло до 18, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа 30 жителей села Эрпели Буйнакского района заболели после употребления питьевой воды, которая подается без очистки. 13 из них были госпитализированы, в том числе 10 детей, с диагнозом "острая кишечная инфекция".

с 9 июня не менее 228 человек были госпитализированы в Буйнакске после массового отравления. Управление Роспотребнадзора заявило, что источником отравления стала водопроводная вода, а у шестерых заболевших найдено несколько кишечных инфекций: дизентерия, норовирус и ротавирус. К 1 июля все пациенты были выписаны из больниц.

Буйнакский межрайонный следственный отдел СУ СКР по республике Дагестан возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требования безопасности здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ), пишет 5 августа ведомство.

По данным следствия, в период с 31 июля по 5 августа в больницы Буйнакска попали 18 жителей села Эрпели с признаками отравления, в том числе 14 несовершеннолетних. Предварительный диагноз, который им поставили - "острая кишечная инфекция". Все госпитализированные употребляли питьевую воду, которая подается по водопроводным линиям. Ведется следствие.

В январе 2021 года также произошло массовое отравление жителей Буйнакска водопроводной водой, тогда к врачам обратились 359 человек. В городе было приостановлено водоснабжение, закрылись детсады, а школьники были переведены на дистанционное обучение. По итогам расследования уголовного дела в феврале 2022 года руководитель "Буйнакскводоканала" был оштрафован всего на 100 тысяч рублей, при этом обвинитель требовал еще меньшего штрафа – в 50 тысяч рублей.

Еще в июле 2020 года жители Буйнакска проводили у здания мэрии акцию протеста против проблем с водоснабжением. В том же месяце Исламудин Нургудаев признал тяжелую ситуацию с обеспечением города водой. Он заявил об огромном количестве незаконных врезок в водовод, которые сделали жители близлежащих сел, а 8 июля того же года отчитался об устранении более 100 таких врезок. Горожане заявили, что борьба властей с незаконными врезками практически не повлияла на ситуацию с водой.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.