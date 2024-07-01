Все пациенты с отравлением выписаны из больницы в Буйнакске

01 июля 2024, 13:22

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Из городской больницы Буйнакска выписаны все пострадавшие от отравления водопроводной водой, сообщил Минздрав Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", с 9 июня не менее 228 человек были госпитализированы в Буйнакске после массового отравления. Управление Роспотребнадзора заявило, что источником отравления стала водопроводная вода, а у шестерых заболевших найдено несколько кишечных инфекций: дизентерия, норовирус и ротавирус. К 17 июня 169 пациентов были выписаны из больниц, 59 оставались в стационаре.

В январе 2021 года также произошло массовое отравление жителей Буйнакска водопроводной водой, тогда к врачам обратились 359 человек. В городе было приостановлено водоснабжение, закрылись детсады, а школьники были переведены на дистанционное обучение. По итогам расследования уголовного дела в феврале 2022 года руководитель "Буйнакскводоканала" был оштрафован всего на 100 тысяч рублей, при этом обвинитель требовал еще меньшего штрафа – в 50 тысяч рублей.

Все пациенты, госпитализированные после отравления в Буйнакске, выписаны из стационара, сообщила сегодня глава пресс-службы Минздрава Дагестана Зарина Агмадова. "В настоящее время врачи выписали всех госпитализированных после отравления в Буйнакске", - приводит ее слова ТАСС.

По последней информации Минздрава, в ЦГБ Буйнакска с симптомами кишечной инфекции находились 59 пациентов, пишет агентство.

Массовые отравления в городе происходят на фоне попадания канализационных стоков в изношенные водопроводные сети и незаконных врезок в систему подачи воды, рассказали в июне 2024 года "Кавказскому узлу" дагестанские специалисты.

В связи с новым массовым отравлением возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников "Буйнакскводоканала". 10 июня в ходе обыска на предприятии были изъяты документы, также проведен осмотр лаборатории, где производится хлорирование воды. Дело расследуется по той же части 1 статьи 238 УК РФ 1 , по которой в феврале 2022 года руководитель "Буйнакскводоканала" отделался штрафом.

28 июня Исламудин Нургудаев, который был мэром Буйнакска с 2017 года, досрочно сложил полномочия главы города. Причины его решения администрация Буйнакска не сообщила.

Еще в июле 2020 года жители Буйнакска проводили у здания мэрии акцию протеста против проблем с водоснабжением. В том же месяце Исламудин Нургудаев признал тяжелую ситуацию с обеспечением города водой. Он заявил об огромном количестве незаконных врезок в водовод, которые сделали жители близлежащих сел, а 8 июля того же года отчитался об устранении более 100 таких врезок. Горожане заявили, что борьба властей с незаконными врезками практически не повлияла на ситуацию с водой.

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