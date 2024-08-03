30 человек отравились питьевой водой в дагестанском селе

03 августа 2024, 23:16

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Кишечной инфекцией после употребления питьевой воды, которая подается без очистки, заболели 30 жителей села Эрпели Буйнакского района, сообщил Роспотребнадзор. Районная администрация отчиталась о подвозе питьевой воды и хлорировании водопровода.

Как писал "Кавказский узел", с 9 июня не менее 228 человек были госпитализированы в Буйнакске после массового отравления. Управление Роспотребнадзора заявило, что источником отравления стала водопроводная вода, а у шестерых заболевших найдено несколько кишечных инфекций: дизентерия, норовирус и ротавирус. К 1 июля все пациенты были выписаны из больниц.

В январе 2021 года также произошло массовое отравление жителей Буйнакска водопроводной водой, тогда к врачам обратились 359 человек. В городе было приостановлено водоснабжение, закрылись детсады, а школьники были переведены на дистанционное обучение. По итогам расследования уголовного дела в феврале 2022 года руководитель "Буйнакскводоканала" был оштрафован всего на 100 тысяч рублей, при этом обвинитель требовал еще меньшего штрафа – в 50 тысяч рублей.

С 31 июля по 2 августа за медицинской помощью с симптомами пищевого отравления обратились 29 жителей селения Эрпели. 13 человек из них были госпитализированы, в том числе 10 детей, остальным оказывается амбулаторная помощь, тяжелых случаев заболевания не зафиксировано. У заболевших лабораторно был подтвержден диагноз "острая кишечная инфекция", сообщила сегодня администрация Буйнакского района в своем Telegram-канале.



Управление Роспотребнадзора по Дагестану сообщило о 30 пострадавших и назвало причиной качество водопроводной воды. "Своевременные меры позволили не допустить крупной вспышки кишечных инфекций в селе Эрпели Буйнакского района. Общее количество пострадавших составляет 30 человек. Причиной кишечной инфекции послужила водопроводная вода, подаваемая в отсутствие какой-либо водоподготовки", - говорится в сообщении.

При проведении лабораторных исследований материала от больных и водопроводной воды на лабораторной базе Роспотребнадзора выделен спектр возбудителей кишечных инфекций – дизентерии, ротавируса, норовируса, сообщило ведомство.

В селе проводятся ревизия и дезинфекция водопроводных сетей и емкостей на водозаборах, лабораторный мониторинг воды. "Постановлением главного государственного санитарного врача установлен запрет на использование водопроводной воды в питьевых целях; организован подвоз питьевой воды", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Районная администрация сегодня вечером сообщила, что "в систему водоснабжения была запущена вода с повышенной концентрацией хлора" и сообщила о раздаче бутилированной воды жителям села.

Село Эрпели располагается в 11 километрах от Буйнакска, следует из информации на сервисе "Яндекс.Карты". По данным Всероссийской переписи населения 2020 года в селе Эрпели проживали 4538 человек, 98,7% населения - кумыки.

Прокуратура Дагестана отчиталась о проверке. "По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Массовые отравления в Буйнакске происходят на фоне попадания канализационных стоков в изношенные водопроводные сети и незаконных врезок в систему подачи воды, рассказали в июне 2024 года "Кавказскому узлу" дагестанские специалисты.

В связи с массовым отравлением горожан было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников "Буйнакскводоканала". 10 июня в ходе обыска на предприятии были изъяты документы, также проведен осмотр лаборатории, где производится хлорирование воды. Дело расследуется по той же части 1 статьи 238 УК РФ, по которой в феврале 2022 года руководитель "Буйнакскводоканала" отделался штрафом.

28 июня Исламудин Нургудаев, который был мэром Буйнакска с 2017 года, досрочно сложил полномочия главы города. Причины его решения администрация Буйнакска не сообщила.

Еще в июле 2020 года жители Буйнакска проводили у здания мэрии акцию протеста против проблем с водоснабжением. В том же месяце Исламудин Нургудаев признал тяжелую ситуацию с обеспечением города водой. Он заявил об огромном количестве незаконных врезок в водовод, которые сделали жители близлежащих сел, а 8 июля того же года отчитался об устранении более 100 таких врезок. Горожане заявили, что борьба властей с незаконными врезками практически не повлияла на ситуацию с водой.

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