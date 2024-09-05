Минздрав Кабардино-Балкарии рассказал о состоянии пострадавших в Баксане

05 сентября 2024, 02:46

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Жители Баксана, госпитализированные после отравления питьевой водой, находятся в состоянии средней степени тяжести, 16 из 70 пациентов готовятся к выписке, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", в Баксане произошло массовое заражение жителей кишечной инфекцией. В медучреждения обратилось более 230 человек, 70 госпитализированы. Временно закрыты две школы, два детских сада и колледж, сообщили в управлении Роспотребнадзора. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, а власти отчитались о подвозе жителям питьевой воды.

Количество обращений к врачам с признаками острой кишечной инфекции в Баксане снизилось, количество вызовов скорой помощи в связи с отравлением уменьшилось за сутки на 40%, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии 4 сентября. О том, что вспышка инфекции в Баксане "купирована" сообщил и глава республики Казбек Коков.

По состоянию на 4 сентября на стационарном лечении по-прежнему оставались 70 пострадавших в состоянии средней степени тяжести. При этом в Минздраве отметили, что 16 человек "готовят к выписке". Врачи проводят обходы амбулаторных больных для контроля динамики их состояния, говорится в сообщении телеграм-канала ведомства.

Коков в своем обращении заверил, что “весь необходимый объем медицинской помощи людям оказывается”. По информации властей, вспышка кишечной инфекции в Баксане ограничена микрорайоном Строительный, там продолжается мониторинг состояния воды. Телеграм-канал районной администрации в ответ на вопросы жителей о качестве воды не привел детальных данных, но отметил, что водопроводную воду пить по-прежнему не рекомендуется. "Роскомнадзор рекомендует использовать для питья бутилированную или кипяченую воду", - говорится в сообщении администрации.

“Поручил создать рабочие группы и организовать дополнительное контрольное обследование водопроводных коммуникаций во всех муниципалитетах республики. Вопрос держу на контроле”, - написал Казбек Коков в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" писал, что жители Баксана неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением. Так, в марте рабочие отремонтировали насос на водопроводе в микрорайоне Строительный после того, как жители пожаловались на проблемы с водоснабжением.

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