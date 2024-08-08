Водопроводный кран. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

08 августа 2024, 11:16

Сельчане Кабардино-Балкарии пожаловались на проблемы с водоснабжением

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В дома жителей Прохладненского района длительной время подается грязная вода, а обращения к властям не дают результатов, пожаловалась в соцсети местная жительница. Жители Нальчика, Баксанского и Чегемского районов, комментируя ее жалобу, отметили, что в их населенных пунктах также проблема с водоснабжением.

Как информировал "Кавказский узел", жители различных населенных пунктов Кабардино-Балкарии регулярно жалуются на перебои с подачей воды в их дома. В частности, 14 июля жители Баксана, Нальчика, а также Баксанского, Лескенского, Зольского и Урванского районов пожаловались в соцсети на длительную проблему с водоснабжением. Они заявили, что обращения к чиновникам не дают результатов.

В дома жителей Прохладненского района длительное время подается грязная вода, пожаловалась местная жительница.

Ее жалоба опубликована 7 августа в Instagram*-паблике chp.nalchik. К посту прикреплено видео, на котором показана раковина и кран, из которого течет грязная вода. Женщина ладонью закрыла сливное отверстие, в раковину набралась вода. Затем она убрала ладонь, вода утекла из раковины и в ней остался песок.

"Не знаем куда жаловаться уже о своей проблеме с водой. Вода идёт очень грязная больше месяца. Мы мучаемся", – сказано в описании видеоролика.

Этот пост в Instagram*-паблике chp.nalchik, на который подписаны около 410 тысяч пользователей, на 11.15 мск набрал 150 отметок "нравится" и 39 комментариев.

"А в сёлах вообще нет воды. В Нальчике на Идарова вода с неприятным запахом и большими осадками", – отметила ella.bgenikova.

"Есть села, где летом вообще нет воды", – отметила также tlepsevazalina07.

"Да. Например, в Исламее уже вторая неделя пошла, как нет воды", – ответила ей svetalina25.

"С начала мая нет у нас воды. Верхняя часть Исламея", – подтвердила iulianna_1287.

"В Чегеме с мая нет нормальной подачи воды", – пожаловалась kisheva_8.

"Да много где. Вообще это ненормально, что в республике проблемы с водой", – заявил пользователь с ником bulat.ka.

"В центре города от воды идет болотный запах, и такая же грязная, как на этом видео", – отметил пользователь tanzik1985, не указав, о каком населенном пункте идет речь.

На 11.15 мск 8 августа на сайтах администраций Баксанского, Прохладненского и Чегемского районов нет комментариев относительно жалоб местных жителей на проблему с водоснабжением.

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Примечание:

"Прокуратура потребовала обеспечить водой жителей села в Кабардино-Балкарии", "Мишустин дал поручения по развитию регионов Северного Кавказа", "Полиция обнаружила махинации при прокладке водопровода в Нальчике".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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