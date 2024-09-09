09 сентября 2024, 13:13

42 человека остаются в больнице после отравления в Баксане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На стационарном лечении после массового отравления в Баксане остаются 42 местных жителя, их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии.

Как информировал "Кавказский узел", по данным Минздрава Кабардино-Балкарии, на 6 сентября в стационарах оставались 69 человек, пострадавших от отравления водопроводной водой в Баксане.

В Кабардино-Балкарии с признаками острой кишечной инфекции за минувшие сутки были госпитализированы два человека. Всего в медучреждениях республики стационарную помощь получают 42 пациента, их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии.

Всего выписаны 82 человека, которые ранее поступили в медицинские учреждения с симптомами кишечной инфекции, привел сегодня "Интерфакс" сообщение министерства.

Напомним, массовое заражение жителей кишечной инфекцией произошло в конце августа в баксанском микрорайоне Строительный. После этого власти временно закрыли две школы, два детсада и колледж. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, источником заражения стала водопроводная вода.

"Кавказский узел" также писал, что жители Кабардино-Балкарии периодически жалуются на качество водоснабжения. В частности, 8 августа жительница Прохладненского района пожаловалась в соцсети, что в дома местных жителей длительное время подается грязная вода, а обращения к властям не дают результатов. Жители Нальчика, Баксанского и Чегемского районов, комментируя ее жалобу, отметили, что в их населенных пунктах также проблема с водоснабжением.

16 апреля 2023 года пользователи соцсети, комментируя отчет властей о ремонте водозабора и дренажа в селе Лечинкай, отметили, что во многих населенных пунктах вода поступает с перебоями или низкого качества.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Жильцы многоквартирных домов в Тереке добились ремонта теплотрассы", "Жителей Нальчика возмутило отсутствие реакции коммунальщиков на переполненную свалку", "Полиция обнаружила махинации при прокладке водопровода в Нальчике".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

09 сентября 2024, 13:16

09 сентября 2024, 12:26

09 сентября 2024, 11:27

  • 1 43 человека задержаны на Кубани после массовой драки

    Председатель Следкома Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о массовой драке в поселке Афипский Северского района Кубани, произошедшей между местными жителями и приезжими. Задержаны 43 человека, которых следствие считает участниками конфликта. По данным источников, драка произошла из-за некорректного поведения рабочих по отношению к девушке.

09 сентября 2024, 10:32

09 сентября 2024, 09:39

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи