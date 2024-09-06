06 сентября 2024, 14:46

69 человек остаются в больницах после массового отравления в Баксане

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В стационарах остаются 69 человек, пострадавших от отравления водопроводной водой в Баксане. Число новых пациентов снизилось за сутки на четверть, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 4 сентября в стационарах оставались 70 пострадавших от массового отравления в Баксане. Число обращений к врачам жителей Баксана с признаками острой кишечной инфекции снизилось, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии.

В конце августа в баксанском микрорайоне Строительный произошло массовое заражение жителей кишечной инфекцией, и к 3 сентября в медучреждения обратились более 230 человек. Временно закрыты две школы, два детских сада и колледж, сообщили в управлении Роспотребнадзора. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. По предварительным данным следствия, источником заражения стала водопроводная вода.

По данным на 6 сентября, в больницах остаются 69 человек, госпитализированных в Баксане с симптомами кишечной инфекции, сообщил в своем телеграм-канале Минздрав Кабардино-Балкарии. "Специалисты оценивают состояние госпитализированных как средней степени тяжести", - говорится в публикации.

Новые пациенты продолжают поступать, но госпитализация снизилась "на четверть" по сравнению с предыдущими сутками, отметило ведомство, не указав числа пациентов, поступивших 5 или 6 сентября. "Среди поступающих тяжелых больных нет. За весь период выздоровело 69 человек", - сообщил Минздрав.

Участковые врачи Баксана и Баксанского района обходят больных, находящихся на амбулаторном лечении, "в целях динамического контроля", отмечается в сообщении.

Напомним, жители Баксана неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением, а власти после их жалоб отчитывались о заменах участков изношенного водопровода.

Так, в марте рабочие отремонтировали водопроводный насос в микрорайоне Строительный после жалоб жителей. Также в марте был заменен изношенный участок водопровода после жалоб жителей домов по улице Шукова.

В январе 2022 года правительство Кабардино-Балкарии отчиталось, что за три года в рамках федеральной программы "Чистая вода" построено и реконструировано более 50 объектов водоснабжения. Во многих населенных пунктах проблемы с водоснабжением не решены, заявили тогда пользователи соцсети.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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