Избирком Чечни подвел итоги выборов местных депутатов

10 сентября 2024, 13:21

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В Чечне на выборах депутатов городских и сельских поселений победу одержала "Единая Россия", получившая по итогам голосования в разы больше мандатов, чем другие партии. На выборах в республике главной чертой является их абсолютная предсказуемость, заявили комментаторы в сети.

Как информировал "Кавказский узел", с 6 по 8 сентября проходили выборы глав регионов юга России и выборы депутатов. Чечня стала единственным регионом юга России, где было 8 сентября проведено электронное голосование.

В Чечне выборы советов депутатов городских и сельских поселений прошли в Гудермесском, Итум-Калинском, Курчалоевском, Надтеречном, Наурском, Серноводском, Шалинском и Шелковском районах, сообщила избирательная комиссия республики.

«По итогам голосования «Единая Россия» получила 251 из 290 замещаемых мандатов. Выборы прошли без единого нарушения, весь процесс голосования на всех 60 избирательных участках мониторили наблюдатели от нашей партии», - сообщил руководитель регионального исполнительного комитета Чеченского отделения «Единой России» Адлан Динаев, чьи слова сегодня приводит издание chechnyatoday.

В Гудермесском районе прошли выборы депутатов в Герзель-Аульском и Кошкельдинском сельских поселениях, а также в Ойсхарском городском поселении. По итогам голосования "Единая России" получила 16 мандатов, "Справедливая Россия – Патриоты – За Правду" – 2 мандата, Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) – 2 мандата, сообщил сегодня на своей странице в соцсети "ВКонтакте" избирком Чечни.

По итогам выборов Совета депутатов Курчалойского городского поселения "Единая Россия" получила 17 мандатов, "Справедливая Россия" – 2 мандата. В Гелдаганском сельском поселении "Единая Россия" – 14 мандатов, "Справедливая Россия" – 2 мандата. В Аллеройском сельском поселении "Единая Россия" получила 14 мандатов, "Справедливая Россия" – 1 мандат, сказано в сообщении.

В Наурском районе по итогам голосования "единороссы" получили 13 мандатов, КПРФ – 2 мандата. В Шалинском районе "Единая Россия" – 13 мандатов, "Справедливая Россия" – 2 мандата. В Серноводском районе "Справедливая Россия" – 1 мандат, КПРФ – 2 мандата. В Шелковском районе "Единая Россия" – 13 мандатов, КПРФ – 2 мандата.

По данным избиркома республики, наибольшая явка была на дополнительных выборах Совета депутатов Зумсойского сельского поселения Итум-Калинского района – 75,20%. Наименьшая явка – на выборах Совета депутатов Сержень-Юртовского сельского поселения Серноводского района – 58,28%.

По состоянию на 18.00 мск 8 сентября в выборах приняли участие 59,92% избирателей, указала комиссия. Более поздних данных по явке избирком Чечни не привел.

Некоторые комментаторы главной чертой голосования в Чечне считают его абсолютную предсказуемость. "С уверенность предсказать две вещи. 1) Явка будет высокой. 2) Победят кандидаты в депутаты от партии "Единая Россия", – написал утром в день голосования читатель "Кавказского узла" loren.hettinger. "Ездили вчера с друзьями по делам в Курчалоевский район, что-то спешащих на участки голосования толп граждан не наблюдалось", - написал он позднее.

"Стабильность там, уверенность в завтрашнем дне и все прочее. Лошадей на переправе не меняют, особенно в то время, как космические корабли бороздят... Большой театр. Как говорили в армии (советской): "Пусть и безобразно, лишь бы однообразно", – сыронизировал читатель "Кавказского узла" bula_harris.

Напомним, в ходе текущих выборов на юге России от наблюдателей и членов партий поступали жалобы о нарушениях. В частности, 7 сентября КПРФ пожаловалась на необоснованное удаление своего наблюдателя с избирательного участка в Батайске. Избиратели со Ставрополья и Кубани заявили о принуждении к голосованию. Наблюдатели из Абинского и Северного районов Кубани, а также из Геленджика пожаловались на вбросы бюллетеней в урны.

Информация об избирательных кампаниях в регионах СКФО и ЮФО собрана "Кавказским узлом" в справке "Осенние выборы-2024 на Юге России". Материалы о ходе выборов публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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