Власти Чечни опробовали электронное голосование

09 сентября 2024, 08:48

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Впервые в Чечне на выборах были использовано электронное голосование, которое ранее на выборах в регионах России критиковалось электоральными экспертами и независимыми кандидатами.

Как информировал "Кавказский узел", с 6 по 8 сентября проходили выборы глав регионов юга России и выборы депутатов.

В Чечне голосование проходило в один день - 8 сентября, в этот день прошли выборы Советов депутатов городских и сельских поселений Гудермесского, Итум-Калинского, Курчалоевского, Надтеречного, Наурского, Серноводского, Шалинского и Шелковского районов, сообщила избирательная комиссия республики. Чечня стала единственным регионом юга России, где было 8 сентября проведено электронное голосование.

Впервые в истории Чечни при проведении выборов депутатов Ойсхарского городского поселения к обычному голосованию было предусмотрено дистанционно электронное голосование, сообщил ресибирком.

В этот день выборы депутатов прошли в 23 селах 8 муниципальных районах Чечни, на 290 мандатов претендовали 560 кандидатов, сообщила республиканская гостелерадиокомпания "Вайнах".

По данным ресизбиркома, на 18.00 8 сентября проголосовало 73 005 избирателей, что составляет 59,92% от их общего числа. 1 260 избирателей воспользовались дистанционным электронным голосованием, передала 8 сентября ИА "Чечня Сегодня" со ссылкой на пресс-службу избиркома республики.

По данным на 18.00 8 сентября 1 260 избирателей проголосовало с помощью ДЭГ, при этом всего на выборах депутатов Ойсхарского городского поселения проголосовало 12 479 избирателей – 71,35%

Напомним, ранее аналитики и оппозиционные кандидаты в регионах России критиковали использование дистанционного электронного голосования. В частности, под сомнение ставили итоги выборов в Московскую гордуму в 2019 году, где эта технология применялась впервые. С тех пор критика властей за использование этой системы продолжилась.

Аналитики чаще всего указывают на полную непрозрачность голосования и на возможность фальсификации результатов. Изиркомы и власти при этом отвергают эти утверждения и заявляют, что кандидаты от оппозиции получают меньше электронных голосов, чем физических, поскольку сами призывают своих сторонников не пользоваться электронным голосованием, отметил на своей странице в соцсети электоральный аналитик Роман Удот.

Напомним, в ходе текущих выборов на юге России от наблюдателей и членов партий поступали жалобы о нарушениях. В частности, 7 сентября в КПРФ пожаловалась на необоснованное удаление своего наблюдателя с избирательного участка в Батайске. Избиратели со Ставрополья и Кубани заявили о принуждении к голосованию. Наблюдатели из Абинского и Северного районов Кубани, а также из Геленджика пожаловались на вбросы бюллетеней в урны.

Информация об избирательных кампаниях в регионах СКФО и ЮФО собрана "Кавказским узлом" в справке "Осенние выборы-2024 на Юге России". Материалы о ходе выборов публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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