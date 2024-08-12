Кавказ за неделю: обзор главных событий с 5 по 11 августа

12 августа 2024, 08:52

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Пятидневная война, 25 лет вторжению Басаева и Хаттаба, атаки беспилотников, преследование пацифистов и активистов на юге России, досрочные выборы в Азербайджане, официальные данные о погибших на Украине уроженцах юга России - об этих событиях читайте в подготовленном «Кавказским узлом« обзоре основных событий на Кавказе за неделю, с 5 по 11 августа 2024 года.

Пятидневная война

Спустя 16 лет после Пятидневной войны боль от потери не утихла, рассказали родные погибших журналистов Александра Климчука и Гиги Чихладзе. Пользователи соцсетей в память о событиях 2008 года опубликовали изображение колокола и девиз: «Помню всегда».

Российская военная операция «по принуждению к миру» вошедшая в историю под названием «Пятидневная война», была проведена с 8 по 12 августа 2008 года на территории Грузии, Абхазии и Южной Осетии. После Пятидневной войны Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия с тех пор считает эти территории оккупированными Россией и прекратила дипломатические отношения с Россией, говорится в справке «Кавказского узла» о Пятидневной войне 2008 года.

За начало грузино-российской войны 2008 года ответственен бывший президент Саакашвили, заявил премьер-министр Грузии и анонсировал «публичный судебный процесс» по делу партии «Единое национальное движение» после парламентских выборов. Россия должна вывести свои войска с грузинских территорий и прекратить нарушения прав проживающих там людей, указали министерство иностранных дел и омбудсмен Грузии в 16-ю годовщину Пятидневной войны. В Южной Осетии прошли траурные мероприятия по случаю 16-й годовщины начала Пятидневной войны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 8 августа о необходимости выработки в рамках женевских дискуссий соглашения о неприменении силы между Грузией, Абхазией и Южной Осетией. Она обвинила в начале военных действий в августе 2008 года «режим Саакашвили». «Ничем не спровоцированный характер грузинской агрессии был позднее официально подтвержден, в частности, в докладе Международной комиссии по расследованию причин конфликта на Кавказе, созданной под эгидой Европейского Союза во главе со швейцарским дипломатом Х.Тальявини», - заявила Захарова.

25 лет вторжению Басаева и Хаттаба

7 августа исполнилась четверть века со дня атаки боевиков Басаева и Хаттаба на Дагестан. В Ботлихском районе прошел памятный митинг и инсценировка событий 1999 года. следователи и спустя десятилетия периодически сообщают о задержаниях предполагаемых участников нападения боевиков на Дагестан. Так, 2 ноября 2022 года силовики задержали жителей Ставрополья Эдуарда Таушева и Темирали Заракаева, которые, по версии следствия, участвовали в нападении. В апреле 2024 года дело было передано в суд.

Дела об участии в бандах Басаева и Хаттаба однотипны и зачастую сфальсифицированы, заявила ранее «Кавказскому узлу» адвокат Нарине Айрапетян. «Свидетели одни и те же везде. Пять свидетелей берутся обычно – три засекреченных свидетеля и два открытых», – сказала она.

Айрапетян подчеркнула, что дела фабрикуются и в отношении невиновных. «Когда люди не участвовали, но под угрозой, в том числе и пыток, другие люди вынужденно дают показания против них. Например, мне сообщил один мой подзащитный, который отбывает наказание в Ульяновской области, что на него оказывается давление с целью принудить дать показания по событиям 1999 года против лиц, которых он раньше вообще не знал», – рассказала адвокат.

Атаки беспилотников

Власти Краснодара ввели выплаты семьям, члены которых погибли в результате атак беспилотников, поскольку пытаются таким образом договориться с населением. При этом властям вместо выплат следовало бы повышать уровень безопасности, заявили опрошенные «Кавказским узлом» жители Краснодарского края. Выплату в 2 миллиона рублей за смерть человека в результате атаки дрона могут получить супруг или супруга погибшего, его родители и дети. Другие родственники не имеют права на эту меру социальной поддержки. Если обратился не один из перечисленных лиц, а все или несколько членов семьи погибшего, то эта выплата делится в равных долях между всеми обратившимися.

7 августа ночью в Ростовской области обнаружены и сбиты два беспилотника, сообщил в 04.52 мск в своем телеграм-канале губернатор Василий Голубев. «По предварительным данным, в результате падения обломков никто не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется», - написал он. После начала военной операции России на Украине беспилотники регулярно атакуют Ростовскую область. Так, 3 августа после атаки беспилотников произошли пожары на складах в Каменском и Морозовском районах. В Морозовске оказались поврежденными жилые дома и социальные объекты, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Преследование пацифистов и активистов на юге России

С 4 марта 2022 года в Кодексе об административных нарушениях России появилась статья 20.3.3, предусматривающая для граждан штраф за дискредитацию вооруженных сил. По этой статье привлекаются к ответственности, в том числе жители регионов Юга России, которые участвуют в пацифистских акциях, выступают с критикой в адрес военных и публикуют негативные комментарии в соцсетях. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Так по версии следствия, житель Кавказского района Борис Субботин опубликовал в Одноклассниках пацифистский комментарий и сделал репост видео, высмеивающего российских военных, следует из решения, опубликованного на сайте суда. Кавказский районный суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

Штраф за дискредитацию армии в размере 20 тысяч рублей назначен жительнице Новочеркасска Ростовской области Виктории Радченко. Женщина объяснила, что стала жертвой мошенника и действовала после того, как получила от него угрозы. Радченко, используя красящие средства, нанесла надпись на фасаде здания администрации, тем самым осуществила публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, говорится в решении, опубликованном на сайте суда 10 августа.

В Прохладненский райсуд поступило дело Ольги Резановой, обвиняемой по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, указано в карточке дела на сайте суда. Рассмотрение дела должно было состояться 5 августа, но заседание было отложено, причиной указана «неявка лица, участие которого в рассмотрении дела признано обязательным». Заседание перенесено на 15 августа. Подробности дела в карточке дела не опубликованы.

Суд в Октябрьском районе Ростовской области признал дискредитацией армии опубликованный в соцсети местным жителем видеоролик с высказываниями о специальной военной операции на Украине. Телекомпания «Дон 24» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов проинформировала, что речь идет о жителе Ростовской области Евгении Бойко, он оштрафован на 50 тысяч рублей.

6 августа Армавирский горсуд оштрафовал Марину Мелихову на 30 000 рублей, признав ее виновной в дискредитации армии РФ за написание пацифистского стихотворения, обращенного к ее деду, погибшему в годы ВОВ. 7 августа Марина Мелихова и ее адвокат Мария Спасибухова направили жалобу в краевой суд, в которой потребовали отменить постановление Армавирского горсуда. Они указали в жалобе, что считают указанное постановление незаконным, вынесенным с нарушением действующего законодательства Российской Федерации и поэтому подлежащим отмене.

Сотрудники правоохранительных органов составили протокол о дискредитации военных на жителя Калмыкии Мирослава Геника. В карточке дела на сайте Малодербентского районного суда указано, что он обвинен по статье 20.3.3 КоАП РФ. Подробностей делу не приведено.

Досрочные выборы в Азербайджане

20 июня правящая партия «Ени Азербайджан» заявила о необходимости провести досрочные парламентские выборы до начала международного климатического саммита COP-29. Парламент поддержал это предложение, и 28 июня президент Ильхам Алиев распустил парламент и назначил досрочные выборы на 1 сентября. 1 августа наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ объявила о начале своей работы в рамках внеочередных выборов в парламент Азербайджана.

4 июля стало известно, что оппозиционные партии «Мусават» и «Республиканская альтернатива» примут участие в досрочных выборах в парламент (Милли Меджлис). При этом оппозиционные партия Народного фронта Азербайджана и Национальный совет демократических сил решили бойкотировать выборы. С 9 по 31 августа в стране проходит период предвыборной агитации. Для встреч с избирателями кандидатам предложены локации на окраинах и в других местах, где агитация недостаточно эффективна, заявили правозащитники.

Центральный избирательный штаб (ЦИШ) партии «Мусават» 11 августа распространил промежуточный отчет об избирательной кампании. В нем отмечается, что досрочные выборы были назначены «в условиях отсутствия в стране демократической предвыборной обстановки, соответствующего законодательства для проведения свободных и справедливых выборов, равных возможности для политической конкуренции». В частности, в период, предшествующий выборам, в стране не обеспечивалась свобода собраний, слова и выражения, продолжались аресты политиков, журналистов, активистов, не были освобождены политзаключенные, говорится в отчете, который перевел на русский язык корреспондент «Кавказского узла».

7 августа Центризбирком Азербайджана объявил список мест, где кандидаты в депутаты могут проводить встречи с избирателями. Всего выделено 5113 мест, в том числе 3259 - открытых и 1854 - в помещениях, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы ЦИК. Кандидатам в депутаты парламента Азербайджана для встреч с избирателями предложены локации на окраинах и в других местах, где предвыборная агитация недостаточно эффективна, указали правозащитники.

Данные о погибших на Украине уроженцах юга России

Лейтенант Кайрат Кушбанов убит в военной операции на Украине, сообщил глава Красноярского района. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 359 бойцов из Астраханской области. Всего власти и силовики на 23.00 мск 11 августа сообщили о гибели на Украине не менее 4 669 жителей юга России, в том числе 2 252 жителей СКФО и 2 417 – ЮФО.

«Кавказский узел» ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. В ряде регионов существует негласный запрет на публикацию таких данных.

В Дагестане озвучена гибель 978 человек, в Волгоградской области - 877, в Ростовской области – 523, в Краснодарском крае – 511, в Ставропольском крае – 461, в Астраханской области – 359, в Северной Осетии – 300, в Чечне - 202, в Кабардино-Балкарии – 158, в Калмыкии – 89, в Карачаево-Черкесии – 78, в Ингушетии – 75, в Адыгее – 58.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале «Кавказского узла» «Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев«, в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине. «Кавказский узел» также подвел итоги вооруженного конфликта за 2023 год «В СВО за 2 года погибло северокавказских силовиков уже в 4 раза больше, чем в конфликте на Северном Кавказе за последние 12 лет«.

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