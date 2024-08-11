11 августа 2024, 22:50

Житель Кубани оштрафован за дискредитацию военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Как сообщал"Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

По версии следствия, житель Кавказского района Борис Субботин опубликовал в "Одноклассниках" пацифистский комментарий и сделал репост видео, высмеивающего российских военных, следует из решения, опубликованного на сайте суда.

Кавказский районный суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

22 апреля стало известно, что суд в Ростове-на-Дону оштрафовал местного жителя Сергея Каплиенко, также признав его виновным в дискредитации армии.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Жительница Таганрога осуждена за дискредитацию армии", "Стали известны детали дела жительницы Волгодонска о дискредитации армии", "Житель Ростовской области оштрафован за репост".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

11 августа 2024, 23:50

  • Армяно-иранский фестиваль показал перспективы развития отношений двух стран

    Из Ирана на ставший традиционным культурно-кулинарный фестиваль «Навасард», который прошел в Сюникской области Армении, прибыло рекордное число участников и гостей. Во время фестиваля было анонсировано установление побратимских отношений между городами Горис и Кашан. Фестиваль также дал возможность беженцами из Нагорного Карабаха представить свои работы.

11 августа 2024, 21:52

  • Инцидент в поселке Иловля привлек внимание Бастрыкина

    Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю волгоградского управления Василию Семенову представить доклад о ходе расследования возбужденного уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти, возбужденного после конфликта представителей цыганской общины с местным жителем.

11 августа 2024, 20:53

11 августа 2024, 19:53

  • Боец из Волжского убит в военной операции

    Никита Петров убит в военной операции на Украине, сообщила мэрия Волжского. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 877 бойцов из Волгоградской области.

11 августа 2024, 18:54

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи