Кубанцы сочли выплаты за атаки дронов попыткой властей договориться с населением

10 августа 2024, 08:48

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Власти Краснодара ввели выплаты семьям, члены которых погибли в результате атак беспилотников, поскольку пытаются таким образом договориться с населением. При этом властям вместо выплат следовало бы повышать уровень безопасности, заявили опрошенные "Кавказским узлом" жители Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", 4 августа стало известно, что власти Краснодара приняли решение выплачивать два миллиона рублей местным жителям, родственники которых погибли в результате атаки беспилотников.

После начала спецоперации на Украине территория Краснодарского края регулярно подвергается атакам беспилотников, запущенных со стороны Украины. В частности, 3 августа над территорией Краснодарского края и над Азовским морем сбито по одному беспилотнику. 5 июля четверо взрослых и два ребенка пострадали в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников. 3 июля Минобороны отчиталось об уничтожении двух безэкипажных катеров во время ночной атаки на Новороссийск.

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Указание назначить жителям Краснодара выплаты в случае гибели их родственников в результате атак беспилотников скорее всего поступило местным властям из Кремля, считает 45-летняя предприниматель из Новороссийска Ольга.

"Мои знакомые критикуют власть на местах, говорят, что она недееспособная, ругают как могут. За то, что нет бомбоубежищ, нет нормального ПВО, коррупция. <…> Там, где народ живет хорошо, привык к хорошей жизни и там, где есть что терять и люди мыслят критически, власть решает "закрыть рот" таким людям деньгами, на случай негативных последствий", – сказала Ольга корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Новороссийска не стали вводить выплаты, так как бюджет города намного меньше, чем бюджет Краснодара. К тому же жители Новороссийска менее требовательны, заявила она.

Власти Новороссийска плохо справляются со своими обязанностями, им следует последовать примеру Краснодара и тоже назначить выплаты за атаки беспилотников, поскольку дроны совершают налеты на Новороссийск довольно часто, отметил 63-х летний пенсионер из Новороссийска Николай.

"У нас вообще население нечем не защищено. У нас катастрофа с бомбоубежищами по краю. Я говорил со знакомыми, где есть опасность атак дронов. Что в таких районах как Ейск, Анапа, Темрюк, Новороссийск, Геленджик, Туапсинский и Сочинский районы чиновники предлагают нам только аварийные подвалы МКД. Они затопляемые и непригодны для использования. В случае атак спрятаться в укрытия невозможно. Некуда", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Николай усомнился, что власти Новороссийска последуют примеру властей Краснодара и также введут выплат семьям, члены которых погибли в результате атак беспилотников.

В Краснодарском крае не каждый муниципалитет может себе позволить выплачивать жителям по 2 миллиона рублей за атаки дронов, считает 40-летний водитель такси из Туапсе Василий. "Думаю, что сумма в 2 миллиона зависит от возможностей муниципальной власти, в данном случае Краснодар может себе позволить. Большую опасность представляет другое – последние года СМИ и чиновниками делается акцент на стоимость человеческой жизни, своеобразный договор с государством – жизнь в обмен на деньги. И общество к этому, к сожалению, приучили. Сейчас при любой катастрофе (военной, большая авария) рухнул дом и не делаются выводы, не наказывают виновных. В первую очередь разговор идет о выполнении договора о деньгах", – отметил он корреспонденту "Кавказского узла".

Схожее мнение высказал 50-летний повар из Славянска Михаил. "Местный уровень чиновников принимает решения о выплатах. Конечно хорошо если бы выплачивали всем одинаково в крае. Но то, что безопасности у нас нет в крае, это факт. Живем по принципу: спасайся кто может", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Государство обеспечивает жителей безопасностью, за это они платят налоги, указала 53-летняя домохозяйка из Мостовского района Ирина. "В результате что мы имеем? Нестабильность, тревожность, неуверенность в завтрашнем дне, отсутствие представления о будущем страны. Следовательно, страна не исполняет своих обязательств. А постановления краснодарской думы – это лишняя издёвка дорвавшихся до власти людей, меняющих человеческую жизнь рублями", – подчеркнула она корреспонденту "Кавказского узла".

68-летняя пенсионерка из Адлера Людмила заявила корреспонденту "Кавказского узла", что выплаты, которые власти Краснодара назначили за атаки беспилотников, она считает попыткой властей договориться с населением.

Выплаты должны быть назначены по всему краю. Хотя возможно, что только в Краснодаре они введены из-за дефицита бюджета, считает 44-хлетняя предприниматель из Сочи Валерия. "Каждый регион отвечает сам за себя в формировании бюджета. Кто-то захотел - выделили 2 миллиона, кто-то не захотел – "обошли стороной", – отметила она корреспонденту "Кавказского узла".

В Краснодарском крае жить стало небезопасно, именно поэтому власти вводят выплаты за атаки беспилотников, заявил корреспонденту "Кавказского узла" 24-х летний сотрудник одного из муниципальных учреждений Хостинского района Сочи Максим.

Юрист разъяснила порядок получения выплаты

Выплату в 2 миллиона рублей за смерть человека в результате атаки дрона, могут получить супруг или супруга погибшего, его родители и дети. Другие родственники не имеют права на эту меру социальной поддержки. Если обратился не один из перечисленных лиц, а все или несколько членов семьи погибшего, то эта выплата делится в равных долях между всеми обратившимися, отметила юрист Анна Половинская.

"Перечень причин смерти прописан в постановлении гибели. Это закрытый перечень расширительному толкованию не подлежит, то есть чётко говорится, что получить деньги можно только за того, кто погиб: 1) В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. 2) В случае падения беспилотного летательного аппарата или его частей обломков. 3) В случае террористического акта на территории муниципального образования город Краснодар", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Выплату могут получить все граждане России, вне зависимости от наличия регистрации в Краснодаре. Люди, у которых нет гражданства, на выплату рассчитывать не могут. "Причина по которой погиб человек и попадает ли он под причины гибели согласно постановлению, устанавливается следствием. Потому одним из оснований для выплаты, является в том числе и постановление следователя, установившего причину смерти и связь с этими обстоятельствами, перечисленными в постановлении. Речь идёт именно о ситуациях, произошедших на территории муниципального образования Город Краснодар. То есть, смерть должна наступить именно в Краснодаре и от описанных действий", – подчеркнула юрист.

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