Жительница Кабардино-Балкарии обвинена в дискредитации армии

11 августа 2024, 13:59

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В районный суд Кабардино-Балкарии поступило дело Ольги Резановой, обвиняемой по административной статье о дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

В Прохладненский райсуд поступило дело Ольги Резановой, обвиняемой по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, указано в карточке дела на сайте суда.

Рассмотрение дела должно было состояться 5 августа, но заседание было отложено, причиной указана "неявка лица, участие которого в рассмотрении дела признано обязательным". Заседание перенесено на 15 августа. Подробности дела в карточке дела не опубликованы.

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