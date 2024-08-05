Житель Калмыкии обвинен в дискредитации армии

05 августа 2024, 06:21

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Силовики в Калмыкии составили протокол о дискредитации военных на местного жителя Мирослава Геник.

Как информировал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Сотрудники правоохранительных органов составили протокол о дискредитации военных на жителя Калмыкии Мирослава Геник. В карточке дела на сайте Малодербентского районного суда указано, что он обвинен по статье 20.3.3 КоАП РФ. Подробностей делу не приведено.

Комментариев от обвиняемого или его представителей на поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 15 февраля суд в Элисте признал высказывания сбежавшего из военной части и покинувшего Россию мобилизованного Игоря Санджиева дискредитирующими российскую армию и обязал его выплатить штраф в 30 тысяч рублей.

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