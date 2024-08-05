05 августа 2024, 06:21

Житель Калмыкии обвинен в дискредитации армии

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Силовики в Калмыкии составили протокол о дискредитации военных на местного жителя Мирослава Геник.

Как информировал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Сотрудники правоохранительных органов составили протокол о дискредитации военных на жителя Калмыкии Мирослава Геник. В карточке дела на сайте Малодербентского районного суда указано, что он обвинен по статье 20.3.3 КоАП РФ. Подробностей делу не приведено.

Комментариев от обвиняемого или его представителей на поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 15 февраля суд в Элисте признал высказывания сбежавшего из военной части и покинувшего Россию мобилизованного Игоря Санджиева дискредитирующими российскую армию и обязал его выплатить штраф в 30 тысяч рублей.

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Примечание:

"Приговор Бадмаеву возмутил его соратников", "Защитник раскритиковал выводы суда о дискредитации армии калмыцкой пенсионеркой", "Суд в Элисте отказался рассматривать дело о дискредитации армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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