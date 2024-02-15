15 февраля 2024, 21:48

Игорь Санджиев оштрафован за дискредитацию армии

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Суд в Элисте признал высказывания сбежавшего из военной части и покинувшего Россию мобилизованного Игоря Санджиева дискредитирующими российскую армию и обязал его выплатить штраф в 30 тысяч рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", мобилизованный из Калмыкии Игорь Санджиев, бежавший из военной части, подал заявление о предоставлении защиты в Казахстане. Он оспаривает отказ в предоставлении убежища.

О том, что житель Элисты привлечен к ответственности за дискредитацию армии, сообщило сегодня управление МВД России по Калмыкии.

Ведомство сообщило, что в ходе мониторинга соцсетей в  апреле и ноябре 2023 года в сети Интернет размещены видеозаписи, "на которых  47-летний житель Элисты в ходе интервью дискредитирует Вооруженные Силы Российской Федерации, что подтверждается исследованием, выполненным экспертами ЭКЦ МВД по Республике Калмыкия". Элистинским городским судом он оштрафован на 30 тысяч рублей, говорится в публикации на сайте ведомства.

Как следует из карточки дела на сайте суда, речь идет об Игоре Санджиеве, решение было вынесено 30 января. Заседание один раз переносилось из-за "неявки лица, участие которого в рассмотрении дела признано обязательным".

В России Санджиев объявлен в федеральный розыск, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

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Примечание:

"Приговор Бадмаеву возмутил его соратников", "Защитник раскритиковал выводы суда о дискредитации армии калмыцкой пенсионеркой", "Суд в Элисте отказался рассматривать дело о дискредитации армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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