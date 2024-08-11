Оппозиционеры в Азербайджане заявили о давлении на кандидатов и избирателей

11 августа 2024, 15:57

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Самовыдвиженцы и оппозиционные кандидаты, а также поддержавшие их избиратели столкнулись с давлением и угрозами на этапе выдвижения кандидатов в депутаты парламента Азербайджана, заявила партия "Мусават".

Как писал "Кавказский узел", 4 июля стало известно, что оппозиционные партии "Мусават" и "Республиканская альтернатива" примут участие в досрочных выборах в парламент (Милли Меджлис). При этом оппозиционные партия Народного фронта Азербайджана и Национальный совет демократических сил решили бойкотировать выборы. С 9 по 31 августа в стране проходит период предвыборной агитации. Для встреч с избирателями кандидатам предложены локации на окраинах и в других местах, где агитация недостаточно эффективна, заявили правозащитники.

20 июня правящая партия "Ени Азербайджан" заявила о необходимости провести досрочные парламентские выборы до начала международного климатического саммита COP-29. Парламент поддержал это предложение, и 28 июня президент Ильхам Алиев распустил парламент и назначил досрочные выборы на 1 сентября. 1 августа наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ объявила о начале своей работы в рамках внеочередных выборов в парламент Азербайджана.

Центральный избирательный штаб (ЦИШ) партии «Мусават» сегодня распространил промежуточный отчет об избирательной кампании. В нем отмечается, что досрочные выборы были назначены «в условиях отсутствия в стране демократической предвыборной обстановки, соответствующего законодательства для проведения свободных и справедливых выборов, равных возможности для политической конкуренции».

В частности, в период, предшествующий выборам, в стране не обеспечивались свобода собраний, слова и выражения, продолжались аресты политиков, журналистов, активистов, не были освобождены политзаключенные, говорится в отчете, который перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Этап избирательной кампании прошел под контролем правящей политической силы

«На этапе выдвижения кандидатов в депутаты и сбора подписей в пользу них представители оппозиции и независимые кандидаты столкнулись с бюрократическими препонами, требованием от них излишних документов. Оставшийся позади этап избирательной кампании прошел под контролем правящей политической силы, в пользу ее кандидатов использовались административные ресурсы», - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» глава ЦИШ, председатель меджлиса «Мусават» Ариф Гаджилы.

"Мусават" – старейшая партия Азербайджана, созданная в 1911 году и имеющая правоцентристскую ориентацию. В 1918-1920 годы "Мусават" была основной политической силой в правительстве, в годы СССР действовала в эмиграции в Турции. В Азербайджане деятельность партии восстановлена в 1992 году, до 2014 года ее возглавлял Иса Гамбар. В 2014-2024 годах председателем "Мусават" был Ариф Гаджилы, а в мае 2024 года Иса Гамбар возглавил "Мусават" после 10-летнего перерыва.

В некоторых округах - в частности, в 57-м Хачмазском и 101-м Самух-Шамкирском - кандидатов от «Мусават» вынуждали «добровольно» сняться с выборов "путем уговоров и даже угроз", далее говорится в отчете.

Избирателям, отдавшим подписи в пользу кандидатов от оппозиции и независимых самовыдвиженцев, представители избирательных комиссий и местных органов власти давали понять, что за такой «выбор» у них в будущем могут возникнуть «проблемы», указали оппозиционеры.

По данным «Мусават», большинство кандидатов от правящей партии собрали и сдали подписи избирателей не в порядке, предусмотренном законодательством, и окружные избирательные комиссии закрывали глаза на это, в то время как к представителям оппозиции и независимым кандидатом проявлялся "придирчивый подход".

В частности, как говорится в отчете, кандидатам «Мусават» по 57-му Хачмазскому городскому округу Зохрабу Амрахову, 45-му Сумгаитскому четвертому округу Икраму Исрафилу, 84-му Физулинскому округу Осману Казымову, 89-му Исмаиллинскому округу Дуньяханым Джаруллазаде под надуманными предлогами было отказано в регистрации.

Партии «Мусават» удалось добиться регистрации 25 своих кандидатов. Партия намерена, используя наблюдателей от своих зарегистрированных кандидатов, а также аккредитованных от партии многочисленных наблюдателей в окружных избирательных комиссиях и ЦИК, продолжать вести мониторинг выборов, фиксировать нарушения, противодействовать фальсификациям, говорится в отчете.

Для всех кандидатов были созданы условия, предусмотренные законодательством, заверил корреспондента "Кавказского узла" сотрудник аппарата ЦИК.

Он отметил, что зарегистрированы 1030 кандидатов, 305 из них - представители 25 политических партий. В ходе предвыборной агитации кандидаты имеют возможность платно размещать свои материалы в СМИ, в том числе на телевидении и радио.

Единственной партией, соответствующей критериям на право бесплатной агитации, оказалась партия «Ени Азербайджан», у которой есть зарегистрированные кандидаты в более чем 60 округах. Однако она добровольно отказалась от этой возможности, отметил представитель ЦИК.

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