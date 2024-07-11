Российский блогер извинился за оскорбление азербайджанцев

11 июля 2024, 16:18

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Бывший участник "Дома-2" Герман Ягодка под давлением дважды извинился перед азербайджанцами за свои оскорбительные высказывания о них.

Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" и треш-стример Герман Ягодка принес извинения за оскорбление азербайджанцев в ходе его онлайн-трансляции, сообщила сегодня "База".

На приложенном к публикации видео, за которое принес извинения Ягодка, он заявил, что Карабах - армянский. После этого он с применением ненормативной лексики высказался в адрес азербайджанцев.

Также к сообщению приложены два ролика с извинениями. На первом видео Герман Ягодка сидит на переднем сидении машины. "Вот тот самый Герман, который публично оскорбил азербайджанцев, который сказал очень плохие слова про маму. Извиняйся", - говорит голос за кадром. Также слышен как минимум еще один мужской голос. "Я хочу извиниться перед всей нацией азербайджанской. И если честно. еще перед всеми людьми, кто видел это видео", - говорит Ягодка. После этого его трижды бьют по лицу. "За дело?" - спрашивает мужчина за кадром, применяя в отношении блогера обсценную лексику. "За дело", - отвечает тот, закрывая лицо руками. "Извините, пожалуйста", - говорит он. "Приношу свои глубочайшие извинения" , - диктует голос за кадром. "Приношу свои глубочайшие извинения. Больше такого никогда не повторится", - произносит блогер. После этого по требованию мужчин он произносит на азербайджанском языке фразу "Да здравствует Азербайджан".

На втором видео блогер опускается на колени. "Я хотел бы извиниться перед вами перед всеми за вчерашние слова сказанные. Я если честно, даже пересматривать не могу. Я знаю, что задел то, что вообще задевать нельзя»", - сказал он. Ягодка пояснил, что расстался с женой и много пьет и вновь пообещал, что такое "больше не повторится".

"Кавказский узел" писал, что 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе (армянское название Нагорного Карабаха – Арцах), после чего была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Более 100 тысяч жителей покинули Карабах, перешедший под контроль Баку. 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика официально прекратила существование. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

"Кавказский узел" также писал, что в октябре 2019 года МВД России начало проверку на экстремизм движения "Во благо общего народа" (ВБОН) после публикации видеороликов, на которых людей избивают и заставляют извиняться за высказывания в адрес азербайджанцев. Активисты движения переняли эту практику у властей Чечни, а в Азербайджане подобных тенденций нет, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и журналисты.

Однако в феврале 2022 появился ролик с извинениями водителей, которые в ходе акции протеста перекрыли проспект Гейдара Силовики угрозами вынудили водителей принести извинения, уверены азербайджанские активисты.

Материалы о случаях публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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