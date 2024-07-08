69 человек обратились за выплатами после атаки беспилотников в Приморско-Ахтарске

08 июля 2024, 02:43

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Власти обследовали 38 жилых помещений, которые получили повреждения во время атаки беспилотников в Приморско-Ахтарске, за единовременным выплатами уже обратились 69 человек.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля четверо взрослых и два ребенка пострадали в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников и были госпитализированы. В тот же день шестилетняя девочка скончалась в больнице от полученных ранений.

В результате атаки также был поврежден трехэтажный многоквартирный дом. Жильцов эвакуировали, для них подготовлен пункт временного размещения, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. По данным Минобороны, в Краснодарском крае были уничтожены 14 беспилотников самолетного типа.

69 жителей Приморско-Ахтарска обратились за получение единовременной материальной помощи после атаки беспилотников на город, пишет 7 июля "Коммерсант" со ссылкой на региональное министерство ГО и ЧС.

В настоящее время обследовано 38 жилых помещений на предмет повреждений при атаке БПЛА, информирует РБК.

Напомним, беспилотники, запущенные со стороны Украины, регулярно атакуют Краснодарский край после начала военной операции России на Украине. Так, сегодня беспилотники атаковали гражданские объекты в Ейском, Ленинградском и Павловском районах, сообщили власти.

21 июня при падении обломков сбитого беспилотника погиб работник котельной в Краснодаре. Днем ранее обломки дрона разрушили частный дом в Славянске-на-Кубани, погибла местная жительница.

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