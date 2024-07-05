Экономист Гасымов оставлен под арестом в Баку вопреки ухудшению здоровья

05 июля 2024, 14:43

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Апелляционный суд в Баку оставил в силе решение оставить под стражей экономиста Фазиля Гасымова, который с 14 июня проводит голодовку в знак протеста против уголовного преследования. Гасымов призвал научное сообщество заступиться за него и помочь его освобождению.

Как писал "Кавказский узел", Наримановский райсуд Баку отказался удовлетворить ходатайство защиты о переводе Фазиля Гасымова под домашний арест. 1 июля защита обжаловала это решение. Состояние здоровья Гасымова значительно ухудшилось, но он отказывается от медпомощи, рассказал 2 июля его брат.

В августе 2023 года ученый-экономист Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Провластные СМИ связали арест Гасымова с делом Губада Ибадоглу, которому предъявлено аналогичное обвинение. 14 июня Фазиль Гасымов объявил голодовку, требуя прекратить его уголовное преследование. В начале расследования Гасымова под пытками заставили дать показания против Ибадоглу, но потом он отказался от них, рассказал директор НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров. Сам Гасымов 20 июня рассказал адвокату о насилии, которое силовики применили к нему, чтобы добиться признательных показаний.

Сегодня Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу на отказ в переводе Фазиля Гасымова под домашний арест, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат арестованного Ровшана Рагимова.

Она отметила, что лишь в суде получила возможность увидеться с подзащитным, поскольку следственный орган все еще не выдал ей разрешение на встречи с ним в СИЗО, хотя после обращения прошло более 10 дней.

Ровшана Рагимова присоединилась к защите Гасымова в июне. Для того чтобы адвокат мог начать посещать подзащитного в СИЗО необходимо разрешение следователя. Рагимова письменно обратилась к следователю МВД с просьбой об этом, но безуспешно. "Прошли установленные для дачи ответа на письменное обращение адвоката 10 дней, но разрешение мне не выдают. В устной форме мне в управлении полиции объясняют это тем, что следователь в отпуске", - рассказала она 4 июля. Другой адвокат Гасымова, Араз Нурмамедов, смог посетить арестованного 3 июля.

"Фазиль Гасымов, несмотря ослабление здоровья в результате длительной голодовки, сегодня смог выступить в апелляционном суде и подробно рассказал о беззакониях, с которыми он столкнулся в ходе следствия. Мой подзащитный, в частности, сообщил о физических и психологических пытках над ним после задержания с целью дачи признательных показаний", - сказала Ровшана Рагимова.

В суде Гасымов заявил о незаконности его ареста. "Этот молодой ученый отметил, что обвинения ему с фальшивыми деньгами абсурдны. Он их не изготавливал и не продавал. Он вообще жил в Турции и в Азербайджане в последний раз был в 2020 году на короткий период", - рассказала адвокат.

Защита также считает необоснованным содержание Гасымова под стражей. "Фазиль Гасымов вот уже 11 месяцев незаконно содержится под стражей, и никаких следственных действий с ним не проводится. Без всяких основательных причин срок следствия и ареста продлевается. Фазиль Гасымов информировал суд, что он человек науки, вел исследования, касающиеся экономики Азербайджана, развития страны, никакого отношения к криминалу не имеет", - сказала адвокат.

Однако, продолжила она, суд не внял доводам Фазиля Гасымова и защиты и оставил экономиста под стражей, несмотря на существенное ухудшение состояния его здоровья в результате голодовки.

Он очень ускоренно теряет вес. Кровяное давление у него уже понизилось до 60/50

При этом, по словам Рагимовой, Фазиль Гасымов намерен продолжать голодовку. "Его состояние осложнилось, со здоровьем возникли серьезные проблемы. Он очень ускоренно теряет вес. Кровяное давление у него уже понизилось до 60/50, а это отметка, близкая к критической. В глазах у него темнеет, периодически возникают сильные головокружения. Мы обратились к руководству Пенитенциарной службы и аппарат омбудсмена для перевода Фазиля Гасымова в лечебное учреждение. Но пока результатов нет", - сказала адвокат.

Она отметила, что в связи с отказом изменить меру пресечения Фазилю Гасымову защита обратится в ЕСПЧ. "Мы обратимся в Европейский суд в связи с нарушением в отношении Фазиля Гасымова статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции", - сказала Рагимова.

Ученый призвал коллег заступиться за него

В свою очередь семья Гасымова обратилась к СМИ с просьбой обнародовать обращение экономиста к мировому научному сообществу и "мировым лидерам" и содействовать его освобождению.

"Вот уже 22 дня, я незаконно арестованный в Азербайджане выпускник UN GSP 1 , докторант Стамбульского университета, провожу голодовку. У меня уже силы иссякают, давление падает, в глазах темнеет. У меня начались сильные боли в мышцах по всему телу. Прошу вас не оставаться безучастными к медленному умиранию в тюрьме 35-летнего человека науки", - говорится в обращении, текст которого передал корреспонденту «Кавказского узла» брат арестованного Назим Гасымов.

Мы не знаем, как помочь Фазилю. Ведь он не преступник, он ученый

"Мы получили обращение Фазиля от его адвоката Тельмана Гасымова вчера [4 июля] вечером, всю ночь мы не могли найти себе места. У нас сердце разрывается от безысходности, беспомощности. У нас на глазах умирает родной человек. У моей матери, сестры, других членов нашей семьи слезы не высыхают. Мы не знаем, как помочь Фазилю. Ведь он не преступник, он ученый человек", - сказал Назим Гасымов корреспонденту «Кавказского узла».

В июне Фазиль Гасымов обратился в ООН и ЮНЕСКО, а также к лидерам Турции, Швейцарии, Германии, Великобритании и США, с просьбой содействовать его освобождению. Он заявил, что после освобождения хочет продолжить научную деятельность в Стамбульском университете.

На письменные запросы в Пенитенциарную службу, аппарат омбудсмена и министерство юстиции о состоянии здоровья Фазиля Гасымова ответов пока не поступило, представители ведомств также оказались недоступными для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, ученый-экономист Губад Ибадоглу был задержан и арестован в июле 2023 года и обвинен по статье 204.3.1 УК Азербайджана (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой), по которой ему грозит до 12 лет лишения свободы. 25 августа 2023 года Ибадоглу было предъявлено новое обвинение – в религиозном экстремизме, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле".

22 апреля Губадоглу был переведен под домашний арест. 21 мая следствие по его делу было продлено до максимально возможных 13 месяцев – до 20 сентября, а мера пресечения смягчена на передачу под надзор полиции.

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