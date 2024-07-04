Адвокат Фазиля Гасымова пожаловалась на недопуск к нему в СИЗО

04 июля 2024, 13:32

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Администрация СИЗО в Баку не разрешает защитнику встречаться с экономистом Фазилем Гасымовым, объясняя это тем, что следователь находится в отпуске, пожаловалась адвокат Ровшана Рагимова. Эти действия нарушают как права защитника, так и права подзащитного, отметила она.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 июня ученый-экономист Фазиль Гасымов, арестованный по делу оппозиционного политика Губада Ибадоглу, объявил голодовку, требуя прекратить его уголовное преследование. 25 июня экономист через брата передал свое открытое обращение к генсеку ООН и лидерам иностранных государств. Гасымов попросил международные структуры содействовать его освобождению, заявляя, что его принудили дать показания против Ибадоглу под пытками и психотропными веществами. 28 июня суд отказал Гасымову в переводе под домашний арест. Состояние здоровья Гасымова значительно ухудшилось, но он отказывается от медпомощи, рассказал 2 июля его брат.

В августе 2023 года Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Провластные СМИ связали арест Гасымова с делом Губада Ибадоглу, которому предъявлено аналогичное обвинение. В конце мая арест Гасымова был продлен на три месяца.

Фазиль Гасымов продолжает голодовку в Бакинском СИЗО-1, сообщил его адвокат Араз Нурмамедов, посетивший своего подзащитного 3 июля. Гасымова все еще содержат в обычной камере, отметил он.

"Состояние Фазиля Гасымова все более ухудшается. Вот уже три недели он не принимает пищу, пьет только воду. Он очень вял, организм сильно ослаб. Фазиль Гасымов сильно похудел. У него стабильно низкое давление. Тем не менее, он настойчив в намерении продолжать голодовку", – сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

На вопрос оказывается ли медицинская помощь Гасымову, адвокат ответил, что его подзащитный принимает лишь лекарство, прописанное в связи с хронической болезнью желудка.

К Гасымову не допускают другого адвоката – Ровшану Рагимову. "Я присоединилась к защите в июне. По нормативным актам, для того, чтобы адвокат начал посещать подзащитного в СИЗО необходимо разрешение следователя. Я письменно обратилась к следователю главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД. Однако прошли установленные для дачи ответа на письменное обращение адвоката 10 дней, но разрешение мне не выдают. В устной форме мне из управления полиции объясняют это тем, что следователь в отпуске", – сказала Рагимова корреспонденту "Кавказского узла".

Отсутствие следователя на работе не должно нарушать права содержащегося под арестом. Недопуск защитника к Гасымову является нарушением как прав адвоката, так и прав его подзащитного, подчеркнула она.

Суд пока еще не назначил дату рассмотрения апелляционной жалобы на решение Наримановского районного суда Баку от 28 июня об отказе в переводе Гасымова под домашний арест, продолжила адвокат. Она добавила, что обратилась к руководству Пенитенциарной службы Азербайджана с просьбой о переводе Гасымова в подведомственное лечебное учреждение.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием МВД Азербайджана и Пенитенциарной службы Азербайджана.

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