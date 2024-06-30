Суд отказал Фазилю Гасымову в переводе под домашний арест

30 июня 2024, 08:21

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Суд в Баку отказал в переводе под домашний арест экономисту Фазилю Гасымову, который более двух недель проводит голодовку в СИЗО, требуя прекращения уголовного преследования. Гасымов находится в тяжелом состоянии, рассказала адвокат Ровшана Рагимова.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 июня ученый-экономист Фазиль Гасымов, арестованный по делу оппозиционного политика Губада Ибадоглу, объявил голодовку, требуя прекратить его уголовное преследование. В начале расследования Гасымова под пытками заставили дать показания против Ибадоглу, но потом он отказался от них, рассказал директор НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров. На пятые сутки голодовки Гасымов сообщил родственнику об обострении болезней, а 20 июня рассказал адвокату о насилии, которое силовики применили к нему, чтобы добиться признательных показаний. 25 июня экономист через брата передал свое открытое обращение к генсеку ООН и лидерам иностранных государств. Гасымов попросил международные структуры содействовать его освобождению, заявляя, что его принудили дать показания против Ибадоглу под пытками и психотропными веществами.

В августе 2023 года Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Провластные СМИ связали арест Гасымова с делом Губада Ибадоглу, которому предъявлено аналогичное обвинение. В конце мая арест Гасымова был продлен на три месяца.

Наримановский районный суд Баку рассмотрел ходатайство о переводе Фазиля Гасымова под домашний арест, сообщила адвокат Ровшана Рагимова.

По ее словам, она присоединилась к защите несколько дней назад, однако следователи главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД затягивали с решением допустить адвоката к Гасымову в СИЗО.

Адвокат подала ходатайство о переводе Гасымова под домашний арест в виду отсутствия материальных и процессуальных оснований для заключения экономиста под стражу, а также в связи с ухудшением состояния его здоровья в результате длительной голодовки.

Подача ходатайства позволило адвокату увидеться с подзащитным в суде.

По словам Рагимовой, в заседании суда приняли участие двое других адвокатов Гасымова, которые подтвердили, что с ним не проводится следственных мероприятий и тем не менее срок предварительного заключения был продлен до 20 августа.

"Мы, указали на отсутствие оснований для содержания Фазиля Гасымова под стражей и просили суд перевести его под домашний арест", – сказала Рагимова корреспонденту "Кавказского узла".

Гасымов заявил о своей невиновности, отверг обвинение, рассказал о пытках над ним и бесчеловечном обращении во время следствия, добавила она.

Также Гасымов довел до сведения суда, что с 14 июня проводит голодовку с требованием прекращения в отношении него политически мотивированного уголовного дела, и что он требует позволить ему вернуться в Турцию для продолжения научной деятельности в Стамбульском университете.

"Состояние здоровья Фазиля Гасымова очень тяжелое. До ареста он перенес операцию на желудок. В суде он с трудом стоял на ногах. Он был весь бледный, выглядел сильно изможденным и истощенным. Тем не менее, он настойчив в своем намерении продолжать голодовку до выполнения его требований, если это даже будет грозить ему смертью", – отметила адвокат.

Она пояснила, что несмотря на голодовку, Гасымов не изолирован от других заключенных. На вопрос оказывается ли ему медицинская помощь, адвокат отметила, что ему только измеряют кровяное давление. "Фазиля Гасымова даже не взвешивают. Но судя по тому, как он выглядел, этот человек сильно похудел за последнее время", – отметила Рагимова.

Она добавила, что на решение Наримановского суда будет подана апелляция. Защита также намерена обратиться с просьбой о переводе Гасымова в лечебное учреждение пенитенциарной службы.

Брат Фазиля Гасымова Назим Гасымов подчеркнул, что встревожен его состоянием. "Фазиль в критическом состоянии. Его организм очень ослаб. Фазиля было едва слышно. Он чуть не падал. Кровяное давление у него стабильно низкое. Но он неумолим и несмотря на наши просьбы, не соглашается прекращать голодовку", – сказал Назим Гасымов корреспонденту "Кавказского узла".

Дежурный сотрудник Наримановского суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об отклонении судом ходатайства о переводе Фазиля Гасымова под домашний арест.

Представители МВД и Пенитенциарной службы Азербайджана в связи с выходным днем оказались недоступны для комментариев.

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