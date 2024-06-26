Фазиль Гасымов попросил ООН помочь его освобождению

26 июня 2024, 04:42

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Экономист Фазиль Гасымов, который с 14 июня продолжает голодовку в СИЗО, передал через брата свое обращение к генсеку ООН и лидерам иностранных государств. Гасымов просит международные структуры содействовать его освобождению, заявляя, что его принудили дать показания против Губада Ибадоглу под пытками и психотропными веществами.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня ученый-экономист Фазиль Гасымов, арестованный по делу оппозиционного политика Губада Ибадоглу, объявил голодовку, требуя прекратить его уголовное преследование. В начале расследования Гасымова под пытками заставили дать показания против Ибадоглу, но потом он отказался от них, рассказал директор НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров. На пятые сутки голодовки Гасымов сообщил родственнику об обострении болезней, а 20 июня рассказал адвокату о насилии, которое силовики применили к нему, чтобы добиться признательных показаний.

В августе 2023 года Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Провластные СМИ связали арест Гасымова с делом Губада Ибадоглу, которому предъявлено аналогичное обвинение. В конце мая арест Гасымова был продлен на три месяца.

Брат арестованного Назим Гасымов встретился с ним в Бакинском СИЗО 24 июня. «Он продолжает голодовку в знак протеста против необъективного следствия. Состояние его тяжелое, и я не говорю о последствиях пыток и его хронических заболеваний. Из-за самой голодовку у него артериальное давление упало до 80/60, он еле стоял на ногах. На моих глазах я теряю своего брата», - рассказал Назим Гасымов корреспонденту «Кавказского узла» 25 июня.

По словам родственника, Фазиль Гасымов, несмотря на тяжелое состояние, полон решимости продолжать голодовку. Он передал через брата открытое обращение к азербайджанской и международной общественности на четырех страницах, написанное от руки.

В своем обращении 35-летний ученый-экономист предоставляет свою краткую биографию, отмечая, что родился в семье вынужденных переселенцев, но несмотря на тяжелое материальное положение смог хорошо учиться и поступил в вуз 693 баллами из 700 возможных, став «президентским стипендиатом». С 2010 года Гасымов продолжал учебу в магистратуре и докторантуре в Турции, с 2019 года он вел исследовательские программы в Стамбульском университете.

Фазиль Гасымов также рассказывает о своей общественной деятельности, и в частности налаживании связей НПО Азербайджана с ЮНЕСКО в области защиты нематериального наследия. Он отмечает, что был причастен к признанию ЮНЕСКО чая как образца нематериального культурного наследия Азербайджана, но именно этот напиток, наряду с физическими пытками, был использован против него в фальсификации обвинений.

«В декабре 2022 года в городе Рабат Марокко на мероприятии ЮНЕСКО с моим участием чай был признан образцом нематериального культурного наследия Азербайджана. Ровно спустя 10 месяцев после этого мероприятия в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью мне в чай подмешали психотропные вещества и угрозами стали принуждать к даче ложных показаний. Далее в Бакинском следственном изоляторе тем же методом меня заставили подтвердить эти ложные показания на очной ставке с председателем Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губадом Ибадоглу. Подмешивание психотропного вещества в чай человека науки, в жизни не курившего даже сигарету, беспримерно бессовестно», - пишет Гасымов, отмечая, что подстрекательство к употреблению психотропных веществ является уголовно наказуемым деянием (статья 236 УК Азербайджана).

Губад Ибадоглу был задержан и арестован в июле 2023 года и обвинен по статье 204.3.1 УК Азербайджана (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой), по которой ему грозит до 12 лет лишения свободы. 25 августа 2023 года Ибадоглу было предъявлено новое обвинение – в религиозном экстремизме, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле". 22 апреля Ибадоглу был переведен под домашний арест, а в мае - под надзор полиции.

Он призвал генсека ООН Антонио Гутерриша назначить спецдокладчика для расследования нарушения его прав во время следствия и направить в Азербайджан миссии ООН по установлению фактов с целью проверки информации о практике использования психотропных веществ против обвиняемых. Он выразил надежду, что генсек ООН «не останется безучастным к грубым нарушениям прав человека, противоречащих Конвенции ООН против пыток в стране, принимающей такое мероприятие ООН как COP29».

Фазиль Гасымов в мае 2023 года подал заявление на вступление в турецкое гражданство, находясь в стране по рабочей визе. Несмотря на это, 7 августа его незаконно депортировали в кандалах по требованию азербайджанских силовиков.

Как утверждает Гасымов, после задержания он подвергался в Азербайджане «бесчеловечному, жестокому, унижающему достоинство обращению, угрозам и пыткам». Причиной такого обращения он называет регистрацию в Лондоне Фонда образования азербайджанской молодежи вместе с Губадом Ибадоглу и совместные экономические исследования с ним.

“Спустя 23 дня после регистрации нами в Благотворительном фонде Великобритании Фонда образования азербайджанской молодежи был арестован в Азербайджане Губад Ибадоглу, а спустя 39 дней – я», - пишет Гасымов.

Ибадоглу изложил миссию фонда на своей странице в Facebook*. "Основной целью ФОАМ является оказание всемерной поддержки способной и талантливой молодежи в обучении за рубежом, а также молодым ученым в представлении результатов своих исследований на международных научных конференциях. Поддержка будет оказываться в организационном, консультационном и финансовом форматах. Одной из целей является создание кадрового банка для будущего Азербайджана на базе ФОАМ. Пожертвования будут использованы для формирования финансовых источников ФОАМ. Кроме того, на финансирование ФОАМ также запланированы средства от конфискации денег, украденных у народа и экономики Азербайджана и награбленных из бюджета. В связи с этим планируются обращения в соответствующие органы, особенно в США, ЕС и Великобритании", - написал Ибадоглу, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Гасымов указывает на абсурдность обвинению его в продаже фальшивых денег совместно с Ибадоглу. По словам экономиста, в последний раз в Азербайджан он приезжал в январе 2020 года на неделю.

«Спустя три месяца после моего отъезда обратно в Стамбул у нас с Губадом Ибадоглу установились виртуальные контакты. В 2021 году мы вместе прилагали усилия для обращения внимания к несправедливости по отношению к арестованному тогда в Турции азербайджанскому предпринимателю Мубаризу Мансимову. Я продолжал учебу в Турции на его средства, потому не мог оставаться безучастным к его необоснованному аресту этого человека, известного своей благотворительностью», - поясняет он.

Гасымов отмечает, что с 14 июня проводит голодовку с требованием прекратить политически мотивированное уголовное преследование. «У меня нет другого выхода, кроме как проводить голодовку, чтобы выразить протест против грубого нарушения моих прав. У меня не осталось иных средств добиться справедливости, кроме как пожертвовать своим здоровьем», - пишет экономист, отмечая, что он «всю жизнь старался быть полезным для людей как человек науки и активист социальной справедливости».

Фазиль Гасымов попросил ООН и ЮНЕСКО, а также лидеров государств мира, в том числе Турции, Швейцарии, Германии, Великобритании и США, содействовать его освобождению. После освобождения Гасымов хочет продолжить научную деятельность в Стамбульском университете.

В пресс-службе МВД отказались прокомментировать для корреспондента «Кавказского узла» утверждения Гасымова о применении против него психотропных веществ, заявив, что это «необоснованные заявления, основанные на субъективных предположениях».

Представители пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев, на ранее направленный в ведомство письменный запрос о голодовке Гасымова ответа не поступило.

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