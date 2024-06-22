Защита Фазиля Гасымова заявила о предвзятости обвинения

22 июня 2024, 03:40

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Экономист Фазиль Гасымов продолжает голодовку в СИЗО, сообщил адвокат после встречи с ним. Гасымов рассказал защитнику о физическом насилии, которое силовики применили к нему с целью добиться признательных показаний.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня ученый-экономист Фазиль Гасымов, арестованный по делу оппозиционного политика и ученого Губада Ибадоглу, объявил голодовку, требуя прекратить его уголовное преследование. В начале расследования Гасымова под пытками заставили дать показания против Ибадоглу, но потом он отказался от них, рассказал директор НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров. На пятые сутки голодовки Гасымов сообщил родственнику об обострении болезней.

В августе 2023 года Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Провластные СМИ связали арест Гасымова с делом Губада Ибадоглу, которому предъявлено аналогичное обвинение. В конце мая арест Гасымова был продлен на три месяца.

Фазиль Гасымов уже семь лней продолжает голодовку в бакинском следственном изоляторе, сообщил 21 июня адвокат Тельман Гасымов, присоединившийся к защите экономиста. По словам защитника, который встретился с арестованным в СИЗО, ученый испытывает ухудшение самочувствия на фоне голодовки и жаловался на проблемы со здоровьем, которые возникли у него после задержания и избиения силовиками.

Гасымова не изолировали от других заключенных в связи с голодовкой, он остается в обычной камере и какой-либо медицинской помощи ему не оказывается. «Он сказал, что у него до сих пор остаются боли и повреждения в голове являющиеся результатами ударов по ней. Он перенес стрессы, нервные потрясения», - сказал адвокат.

Защитник отметил что Гасымов намерен продолжать голодовку до тех пор, пока его уголовное преследование не будет прекращено. «Конечно, я настоятельно просил его прекратить голодовку, потому что она вредит его здоровью. Но он сказал, что продолжит голодовку, и это его право», - сказал Тельман Гасымов.

Адвокат убежден, что дело против Гасымова предвзято и необоснованно, а само обвинение нелепо. Ученого, который на момент задержания уже три года жил в Турции, обвинили, что он продал кому-то фальшивые доллары, приехав в Баку. Защитник выразил мнение, что «рано или поздно дело будет закрыто, поскольку по закону иначе не может быть».

Пенитенциарная служба в течение дня 21 июня не отреагировала на запрос корреспондента “Кавказского узла” о голодовке Фазиля Гасымова и состоянии его здоровья.

Губад Ибадоглу был задержан и арестован в июле 2023 года и обвинен по статье 204.3.1 УК Азербайджана (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой), по которой ему грозит до 12 лет лишения свободы. 25 августа 2023 года Ибадоглу было предъявлено новое обвинение – в религиозном экстремизме, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле". 22 апреля Губадоглу был переведен под домашний арест, а в мае мера пресечения ему была смягчена до надзора полиции.

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