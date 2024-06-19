Состояние Фазиля Гасымова ухудшилось на фоне голодовки

19 июня 2024, 13:26

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Экономист Фазиль Гасымов, который пятые сутки проводит голодовку в бакинском СИЗО, пожаловался на обострение болезней, сообщил сегодня его родственник.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня ученый-экономист Фазиль Гасымов, арестованный по делу оппозиционного политика и ученого Губада Ибадоглу, объявил голодовку, требуя прекратить его уголовное преследование. В начале расследования Гасымова под пытками заставили дать показания против Ибадоглу, но потом он отказался от них, рассказал директор НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров.

В августе 2023 года Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Провластные СМИ связали арест Гасымова с делом Губада Ибадоглу, которому предъявлено аналогичное обвинение. В конце мая арест Гасымова был продлен на три месяца.

Фазиль Гасымов продолжает голодовку в бакинском СИЗО-1, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" брат арестованного Назим Гасымов. "Фазиль вчера (18 июня) вечером позвонил из СИЗО. Он сказал, что продолжает голодовку. Он говорил тихим голосом, слова произносил с паузами. Чувствовалось, что он ослаб, ему очень плохо. Фазиль сообщил, что в понедельник (17 июня) у него произошло внутреннее кровоизлияние в желудке. Ранее, он уже переносил две операции на желудке, и голодовка обострила его болезнь", - рассказал он.

Он сказал, что продолжит голодовку до конца - либо его освободят, либо все закончится трагически

Брат арестованного затруднился ответить на вопрос о том, изолирован ли Фазиль Гасымов от других заключенных и оказывается ли ему медицинская помощь. "Фазиль об этом ничего не сказал. Я тоже не спросил. Разговор продолжался несколько минут. Фазиль разуверился в восстановлении справедливости в отношении него. Он сказал, что продолжит голодовку до конца - либо его освободят, либо все закончится трагически", - сказал Назим Гасымов.

По словам брата, Фазиль Гасымов предупредил, что пока лично при встрече или по телефону не скажет, что окончил голодовку, следует считать, что он ее продолжает.

Семья Гасымова еще не смогла найти нового адвоката. "Сейчас в Азербайджане нерабочие дни (15-19 июня в Азербайджане нерабочие дни по случаю Дня национального спасения и Курбан-байрама. – Прим. корреспондента "Кавказского узла"), и потому связаться с адвокатами сложно. Надеемся, что в ближайшие дни мы сможем найти Фазилю нового адвоката. Юрист, который ранее был адвокатом Фазиля, на самом деле ничего не делал для его защиты, а напротив, подыгрывал следствию", - сказал Назим Гасымов.

Фазиля били, применяли электрошокер, его голову опускали в унитаз

По его словам, Фазиля Гасымова подвергали пыткам. "Фазиля били, применяли электрошокер, его голову опускали в унитаз. Ему предъявляли претензии по поводу того, что он Губаду Ибадоглу подал идею создания фонда образования азербайджанской молодежи за рубежом. Но это благая идея, чтобы наша молодежь могла бы учиться за рубежом. От Фазиля требовали показаний против Губада Ибадоглу. Мой брат - докторант Стамбульского университета, он 12 лет проживает в Турции. Он не совершал преступлений. Без всяких доказательств и улик его задержали в Турции и выдали Азербайджану", - сказал Назим Гасымов.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось в связи с нерабочим днем в ведомстве. Представители следственного органа также оказались недоступными для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, Губад Ибадоглу был задержан и арестован в июле 2023 года и обвинен по статье 204.3.1 УК Азербайджана (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой), по которой ему грозит до 12 лет лишения свободы. 25 августа 2023 года Ибадоглу было предъявлено новое обвинение – в религиозном экстремизме, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле".

22 апреля Губадоглу был переведен под домашний арест. 21 мая следствие по его делу было продлено до максимально возможных 13 месяцев – до 20 сентября, а мера пресечения смягчена на передачу под надзор полиции.

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