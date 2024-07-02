Близких Фазиля Гасымова встревожило тяжелое состояние его здоровья

02 июля 2024, 13:23

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Состояние здоровья экономиста Фазиля Гасымова, который с 14 июня проводит голодовку в СИЗО в Баку, значительно ухудшилось. Кровяное давление у него понизилось до 70/50, Гасымов отказывается от медпомощи, рассказал его брат Назим.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 июня ученый-экономист Фазиль Гасымов, арестованный по делу оппозиционного политика Губада Ибадоглу, объявил голодовку, требуя прекратить его уголовное преследование. 25 июня экономист через брата передал свое открытое обращение к генсеку ООН и лидерам иностранных государств. Гасымов попросил международные структуры содействовать его освобождению, заявляя, что его принудили дать показания против Ибадоглу под пытками и психотропными веществами. 28 июня суд отказал Гасымову в переводе под домашний арест.

В августе 2023 года Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Провластные СМИ связали арест Гасымова с делом Губада Ибадоглу, которому предъявлено аналогичное обвинение. В конце мая арест Гасымова был продлен на три месяца.

Фазиль Гасымов продолжает голодовку и состояние его с каждым днем ухудшается, заявил его брат Назим Гасымов.

"Фазиль вчера вечером позвонил. Ему позволили поговорить по телефону несколько минут. Он сказал, что продолжает голодовку. Его состояние все более ухудшается, он в тяжелом состоянии. Он говорил тихим голосом, с паузами. Он настолько ослаб, что ему говорить уже тяжело", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам брата, хотя Фазиля Гасымова от других заключенных не изолировали, но врачи к нему несколько раз в день приходят и измеряют давление. "Кстати, давление у него уже понизилось до 70 на 50. Это очень опасная черта", – сказал Назим Гасымов.

На вопрос оказывается ли какая-либо медицинская помощь Фазилю Гасымову, его брат ответил, что экономист отказывается от лекарств и инъекций с питательными веществами. "В результате голодовки он похудел уже на 15 килограммов. Вообще до ареста Фазиль весил около 80 килограммов, а сейчас 60 килограммов. Я его очень просил прекратить голодовку, потому что потом здоровье сложно будет восстановить. Но он не умолим. Фазиль говорит, что либо, его освободят, либо вынесут его тело из СИЗО", – пояснил Назим Гасымов.

Адвокат Ровшана Рагимова сообщила, что 1 июля защита подала апелляцию на отказ в переводе Фазиля Гасымова под домашний арест. По ее словам, в течение этой недели апелляционная жалоба будет рассмотрена.

"Никаких следственных действием с Фазилем Гасымовым не проводится. С другой стороны, ухудшение состояния здоровья в результате длительной голодовке обуславливает необходимость освобождения его из-под стражи также по гуманитарным соображениям", – сказала Рагимова корреспонденту "Кавказского узла".

Представители отдела общественных связей пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев. На письменный запрос в ведомство ответа не поступило.

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