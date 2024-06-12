12 июня 2024, 09:59

Мобилизованный с Кубани убит в военной операции

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Владимир Дацко, мобилизованный из Приморско-Ахтарского района, убит в военной операции на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 439 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 11 июня были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 438 бойцов из Краснодарского края.

В станице Степной прошло прощание с младшим сержантом Владимиром Дацко 1993 года рождения, убитым в военной операции, сообщила на своей странице во "ВКонтакте" администрация Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

"Владимир Дацко был одним из первых мобилизован на СВО", - отмечается в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 439 бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

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Примечание:

"Четыре бойца из Краснодарского края убиты в зоне военной операции", "Военный из Ейска погиб на Украине", "Военный из Туапсинского района убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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